醫起看／鮪魚蛋餅也上榜！中醫點名汗皰疹隱形元兇 恐越吃越癢

中醫提醒汗皰疹與飲食中金屬攝取有關。（示意圖／Pexels）





不少人一到換季或壓力大時，手指、腳掌就出現密密麻麻的小水泡，癢到影響生活，往往被誤以為與汗太多有關。不過，中醫師艾莉絲提醒，這類症狀很可能是汗皰疹作祟，與流汗本身關聯不大，反而與飲食與體內狀態密切相關。

飲食含金屬成隱形元兇

中醫皮膚科專科醫師艾莉絲在臉書中指出，汗皰疹的發生，常與飲食中「鎳、鈷、鉻」等金屬攝取過量有關，這些元素可能刺激免疫反應，使皮膚出現小水泡與強烈搔癢。她特別提醒，以下三大類食物，是患者應避開的關鍵：

一、罐頭食品

多數罐頭內層含有金屬塗層，長時間儲存可能釋放鎳至食物中。像是鮪魚罐頭、玉米罐頭都屬高風險來源，延伸到早餐店常見的鮪魚蛋餅、鮪魚三明治、玉米蛋餅或玉米濃湯，汗皰疹患者都應盡量避開。

二、海鮮貝類

牡蠣、生蠔、蛤蜊、文蛤等貝類，富含鎳、鈷與鉻。常見料理如蚵仔麵線、炒蛤蜊、白酒蛤蜊，對汗皰疹族群來說，都是可能誘發或加重症狀的飲食地雷。

三、菠菜與番茄

菠菜與番茄的含鎳量偏高，容易刺激汗皰疹發作；同時兩者也含有較多水楊酸，部分體質敏感者，甚至可能同時誘發蕁麻疹，讓皮膚問題雪上加霜。

調整生活作息降低復發率

除了飲食，艾莉絲也提醒，汗皰疹並非單純的濕氣重，還可能與氣血循環不佳、情緒壓力累積、作息失衡有關。若只忌口卻不調整生活型態，症狀仍可能反覆出現。她建議，規律作息、適度紓壓、避免長時間接觸刺激性清潔用品，搭配飲食調整，才能從根本降低復發機率。

