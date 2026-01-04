醫起看／1毒素讓腎臟走向衰竭 醫揭3大隱形兇手

來源不明、低價大包裝咖啡豆，是「赭麴毒素A」的高風險來源。（示意圖／翻攝自pexels）





腎臟也會「發黴」嗎？洪永祥醫師在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文指出，有1種毒素不怕高溫、不易分解，即便經過烹煮或沖泡，也有可能進入人體，長期累積後，可能會讓腎臟一步步走向衰竭。洪永祥也揭曉了3大「養生食物」是腎臟的隱形殺手。

醫學實證曝光 吸入「赭麴毒素A」也可能傷腎

洪永祥醫師引述 PubMed 醫學文獻指出，有一名婦女在清理長期受潮的穀倉後，出現噁心、倦怠、食慾不振等症狀，送醫後竟被診斷為急性腎衰竭，關鍵原因正是長時間接觸「赭麴毒素A」，這種毒素不僅存在於食物中，長時間吸入也可能造成急性腎衰竭。

洪永祥分享他在門診遇到的實例個案，一名50多歲的「養生達人」，因長期大量飲用自行囤放的咖啡豆，腎絲球過濾率 (eGFR) 竟然掉到了10以下，被診斷為慢性腎衰竭第五期。問題並非咖啡本身，而是受潮變質的咖啡豆產生赭麴毒素A，即使高溫沖泡也無法破壞毒素，等同於每天慢性「餵毒」。

由於赭麴毒素A具有高度「親腎性」，進入人體後特別容易聚集在腎臟，誘發氧化壓力與發炎反應，破壞腎絲球與腎小管結構。更可怕的是，這種毒素在體內半衰期可長達一個多月，傷害並非短暫，而是持續進行的。

3大養生食物 一不小心反成腎臟殺手

洪永祥醫師提醒，常見的「養生食品」其實風險最高，包括五穀粉、即溶燕麥等粉末狀養生食品，極易吸濕變質；以及紅麴、堅果、乾豆類，只要保存不當就可能滋生黴菌；還有來源不明、低價大包裝咖啡豆，更是赭麴毒素A的高風險來源。

看不到黴點 不代表沒有毒

洪永祥醫師強調，許多人誤以為「沒看到發黴就能吃」，但實際上，黴菌毒素往往在肉眼可見之前就已大量存在。當食物出現異味、油耗味或口感異常時，代表毒素可能早已超標，繼續食用對腎臟是一大負擔。洪永祥醫師呼籲，民眾應避免囤積大量乾貨，開封後務必密封並冷藏，發現異狀立刻丟棄，才能維護自身的身體健康。

最後，洪永祥醫師提醒民眾，應避免囤積大量乾貨，開封後務必密封並冷藏，發現異狀立刻丟棄。此外，家中濕度應控制在60%以下，並定期除霉。他也提醒，腎臟是沉默的器官，等到出現症狀往往已太晚，與其省小錢，不如提早為健康把關。

