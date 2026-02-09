醫起看／12歲弟發高燒「非流感」醫見1點喊：快去急診

旭恩小兒科診所分享了一則驚險的診間案例。（示意圖／翻攝自photoAC）





孩子感冒剛好又突然發燒，家長的第一反應通常是「是不是被傳染了另一種感冒」或是「流感還沒好」，然而在兒科醫師的眼中，有些不尋常的訊號可能是致命前兆。近日旭恩小兒科診所分享了一則驚險的診間案例，一名12歲的小男孩差點因為外表看似平凡的症狀，錯失黃金時機。

發燒後的「異常虛弱」：醫師直覺不單純

開業小兒科診所院長羅士軒醫師在臉書粉專「旭恩小兒科診所」發文透露，一名12歲的男孩幾天前才因感冒就診，原本症狀已趨緩、退燒，沒想到當天早上突然再度高燒，且一進診間就流露出異於常人的倦容與無力感。

廣告 廣告

雖然在流感好發季節，發燒與全身無力極易被聯想為流感，但接診醫師憑藉臨床經驗，敏銳地感覺到孩子身上散發出一種「怪怪的」氛圍。就在醫師多問一句「除了發燒，還有哪裡不舒服嗎」。媽媽才想起孩子當天早上一直嚷嚷著「腳很痛」。

拉起褲管見紅腫：棄快篩「閃電轉診」台大

醫師立刻請孩子拉起褲管檢查，只見孩子的小腿出現明顯的紅腫，且觸摸時有劇烈的壓痛。醫師腦中立刻閃過幾個高危險的鑑別診斷：蜂窩性組織炎、恙蟲病，甚至是惡名昭彰的「壞死性筋膜炎」，考量到病情的緊迫性，醫師當機立斷，不進行流感快篩，也不開立一般感冒藥物，而是直接簽發轉診單，嚴肅地叮囑家長「立刻帶孩子去台大醫院掛急診」，

致命「毒性休克症候群」現蹤

後續家長回診分享，孩子一抵達急診便被安排住院施打強效抗生素。治療過程中，孩子一度因為血壓過低、病情危急，轉入加護病房（ICU）觀察了整整3天。所幸轉診及時，在醫療團隊全力搶救下，孩子病情終於轉趨穩定。

針對孩子病灶，急診醫師懷疑是罕見但致命的「毒性休克症候群」（Toxic Shock Syndrome, TSS），這類病症是由細菌產生的毒素引起，病程進展極快，若未能在黃金時間給予正確抗生素治療，往往會導致多重器官衰竭甚至死亡。

旭恩兒科醫療團隊強調，這宗案例再次證明，醫療除了依賴儀器科學，更仰賴醫師「多看一眼、多問一句」的警覺性。若當時僅將孩子當作一般流感處理，恐怕會延誤給藥時機，造成遺憾。

醫師也提醒家長，若孩子在發燒過程中，伴隨出現皮膚紅疹、異常紅腫、疼痛或是血壓下降、極度虛弱等現象，千萬不可掉以輕心，尋求具備次專科訓練、經驗豐富的兒科團隊，在關鍵時刻的精準判斷，就是守護孩子安全的最重要承諾。

更多東森新聞報導

醫起看／上廁所一用力就猝死？醫示警：天冷4點要注意

醫起看／怕胖怕傷身？年菜「6吃法」健康過好年

醫起看／2歲童吃花生送急診！吸進氣管找不到 肺塌陷插管搶命

