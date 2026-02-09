醫起看／12歲弟發高燒「非流感」醫見1點喊：快去急診
孩子感冒剛好又突然發燒，家長的第一反應通常是「是不是被傳染了另一種感冒」或是「流感還沒好」，然而在兒科醫師的眼中，有些不尋常的訊號可能是致命前兆。近日旭恩小兒科診所分享了一則驚險的診間案例，一名12歲的小男孩差點因為外表看似平凡的症狀，錯失黃金時機。
發燒後的「異常虛弱」：醫師直覺不單純
開業小兒科診所院長羅士軒醫師在臉書粉專「旭恩小兒科診所」發文透露，一名12歲的男孩幾天前才因感冒就診，原本症狀已趨緩、退燒，沒想到當天早上突然再度高燒，且一進診間就流露出異於常人的倦容與無力感。
雖然在流感好發季節，發燒與全身無力極易被聯想為流感，但接診醫師憑藉臨床經驗，敏銳地感覺到孩子身上散發出一種「怪怪的」氛圍。就在醫師多問一句「除了發燒，還有哪裡不舒服嗎」。媽媽才想起孩子當天早上一直嚷嚷著「腳很痛」。
拉起褲管見紅腫：棄快篩「閃電轉診」台大
醫師立刻請孩子拉起褲管檢查，只見孩子的小腿出現明顯的紅腫，且觸摸時有劇烈的壓痛。醫師腦中立刻閃過幾個高危險的鑑別診斷：蜂窩性組織炎、恙蟲病，甚至是惡名昭彰的「壞死性筋膜炎」，考量到病情的緊迫性，醫師當機立斷，不進行流感快篩，也不開立一般感冒藥物，而是直接簽發轉診單，嚴肅地叮囑家長「立刻帶孩子去台大醫院掛急診」，
致命「毒性休克症候群」現蹤
後續家長回診分享，孩子一抵達急診便被安排住院施打強效抗生素。治療過程中，孩子一度因為血壓過低、病情危急，轉入加護病房（ICU）觀察了整整3天。所幸轉診及時，在醫療團隊全力搶救下，孩子病情終於轉趨穩定。
針對孩子病灶，急診醫師懷疑是罕見但致命的「毒性休克症候群」（Toxic Shock Syndrome, TSS），這類病症是由細菌產生的毒素引起，病程進展極快，若未能在黃金時間給予正確抗生素治療，往往會導致多重器官衰竭甚至死亡。
旭恩兒科醫療團隊強調，這宗案例再次證明，醫療除了依賴儀器科學，更仰賴醫師「多看一眼、多問一句」的警覺性。若當時僅將孩子當作一般流感處理，恐怕會延誤給藥時機，造成遺憾。
醫師也提醒家長，若孩子在發燒過程中，伴隨出現皮膚紅疹、異常紅腫、疼痛或是血壓下降、極度虛弱等現象，千萬不可掉以輕心，尋求具備次專科訓練、經驗豐富的兒科團隊，在關鍵時刻的精準判斷，就是守護孩子安全的最重要承諾。
更多東森新聞報導
醫起看／上廁所一用力就猝死？醫示警：天冷4點要注意
醫起看／怕胖怕傷身？年菜「6吃法」健康過好年
醫起看／2歲童吃花生送急診！吸進氣管找不到 肺塌陷插管搶命
其他人也在看
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
脂肪肝救星！醫曝「2蔬菜」神組合 這吃法排毒效果翻倍
脂肪肝、肝指數異常現已成為不少民眾的困擾，功能醫學臨床觀察指出，許多患者在發現脂肪肝或長期感到疲勞時，第一時間往往詢問是否需要服用保肝藥物或補充保健品，但醫師更關注的，其實是日常飲食內容，「大花椰菜、青花椰苗」就被點名是解毒的天然食材。
高血壓男洗腎中 血壓狂飆200竟是愛吃「1零食」很多人都在吃要小心
很多人愛吃酸酸甜甜的仙楂丸，解膩消食，讓人一口接一口把它當成解饞小零食。當心了！腎臟科醫師江守山日前在臉書分享，一名男病患長期為高血壓所苦，目前正洗腎的他突然血壓飆破200毫米汞柱，仔細詢問之下，才知
愈來愈多人40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
早餐地雷別踩！吃錯脂肪肝、大腸癌恐上身 醫曝最佳吃法
好的早餐可以開啟一整天的活力，不過長期吃錯早餐可能會讓你的健康打折，不僅有高血糖風險還有脂肪肝危機，大腸癌風險也會大增！醫師同時提醒，若是因為減肥而跳過早餐，長期下來也會有健康危機。
別以為只是老！醫揭「夜尿4大危機」 中風、心臟病風險大增
夜尿頻繁不只影響睡眠品質，還可能增加心血管疾病風險。泌尿科醫師蘇信豪提到，半夜因尿意中斷睡眠而醒來排尿1次以上即為夜尿症，它不一定代表老化，更是健康警訊。夜尿不只讓人睡不飽，還提升中風、心臟病的風險，甚至造成男性荷爾蒙低下，也會增加夜間跌倒的機率，死亡風險比一般人高出約1.5到2倍。
放屁「臭雞蛋味」不是消化差！醫揭出現「1種氣味」快就醫
放屁是人體自然的生理現象，不過氣味的變化，也反映出腸道健康。功能醫學醫師歐瀚文提到，若放屁有「臭雞蛋味」，別以為只是消化差，代表腸道菌正在處理過多的蛋白質廢棄物，對此分享「屁味4等級」自測表，如果帶有魚腥或死老鼠味，務必就醫檢查。
身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡
北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，一篇剛發表於國際期刊「Cells」的重要論文發現，老化是一種「由局部...
膝蓋痛一直吃藥？萬人研究證實：運動就能止痛
一項大型研究指出，針對膝關節炎疼痛的緩解，運動、膝關節支架與水療三種非藥物療法展現最佳成效，其中運動不僅能減輕疼痛、改善僵硬，更可強化整體身體機能，效果甚至不輸非類固醇抗發炎藥物。
陳宗彥傳腦動脈瘤破裂！醫：4成患者1週前曾現「1徵兆」
行政院前發言人陳宗彥日前餐敘結束後發生腦溢血，緊急被送往馬偕醫院救治，傳出疑似動脈瘤破裂，止血後必須開顱減壓，不過人一直沒醒，昏迷指數只剩3分，情況非常不樂觀。醫師提醒，約百分之40的患者在動脈瘤破裂前一週會出現「此生從未經歷過如此嚴重之爆炸性頭痛」，有時也會伴隨頸部僵硬疼痛，如有警覺即早就醫檢查，可以挽救大出血之不幸。
過年出門不能上廁所好緊張？「膀胱過動症」怎麼緩解一文看懂 讓你春節塞車不焦慮！
膀胱過動症是什麼，你聽過嗎？春節將至，許多人都會開車返鄉與親友團圓，不過望著塞了長長車龍的國道，總是尿急到忍不住。你可能也曾遇過，明明沒喝多少水就想尿尿、尿意一來就急迫難忍的情況，要當心問題可能出在「膀胱過動症」。究竟膀胱過動症原因、症狀有哪些？怎麼自我檢測？治療方式有哪些？可以吃什麼？按摩哪些穴位可以緩解？跟著Yahoo顧健康一起來了解，避免隨時隨地尿急的窘迫情形！
無牙吃飯 8旬婦三餐餅乾泡牛奶
今年80多歲的陳奶奶，牙齒早就掉光，多年來三餐都吃餅乾泡牛奶。因為營養不足，瘦到沒力氣離開床，直到獲得全口假牙補助，多年來終於有了牙齒，咬下第一口菜的瞬間，陳奶奶開心地淚溼眼眶，直說「謝謝醫師」。牙醫師表示，長者缺牙容易發生吸入性肺炎，或營養不良導致肌少症，甚至骨折，若沒有假牙補助政策，可能反而耗費更多醫療與健保資源。
不吃早餐「4大代價曝光」恐全面摧毀健康 亂吃釀大腸癌、脂肪肝
許多上班族習慣以麵包、三明治搭配奶茶解決早餐，卻未察覺長期攝取高糖與加工肉品，可能導致高血糖、脂肪肝，甚至提升大腸癌風險。新悅中醫診所林雅瑩中醫師指出，若為減肥而省略早餐，對身體造成的傷害更為全面。
腹痛「一開刀腸子已爛光」患者驟逝 急診醫喊：上班像在走鋼索！
醫病關係日益緊張，尤其第一線的急診科醫師感受特別深刻。一位急診醫師表示，最近看診的感覺就像在「走鋼索」，不知甚麼時候會出事！他以近日接獲的一位患者為例，因肚痛冒冷汗到急診就醫，短短2小時血壓驟降，緊急剖腹發現整個腸子都已壞死，患者隔天不治。急診醫坦言，很怕家屬提告，但很多恐怖的疾病如心肌炎、腦部靜脈血栓，都無法第一時間發現，但後果經常都要醫師背責任，實在令人膽戰心驚。
減肥根本最強醫美！《人之初》馬思純狂瘦25公斤美到認不出，全靠1關鍵飲食法
陸劇《人之初》一開播就話題不斷，馬思純不只演技再進化，整個人狀態也被狂讚「回到顏值巔峰」。身高170公分的她，過去因情緒與治療需要服用激素藥物，體重一度飆到80多公斤，圓潤身形讓她承受極大壓力。為了健
吃錯堅果抗慢性發炎如請啦啦隊救火 醫推4正解滅火
國人健康意識抬頭，許多人會特意攝取堅果以抗發炎、護心血管，但這樣吃對嗎？減重醫師蕭捷健提醒，吃堅果養生若沒搞懂Omega比例，手上的杏仁、腰果只是好吃的零食，健檢紅字還是降不下來，救不了你身體的慢性發炎。
8旬老婦腳痛無法走路以為是骨折 經檢查竟是罹患肝樣癌
80歲張姓老婦左側大腿與膝蓋出現疼痛，常常無力，甚至無法走路，只能依靠輪椅，家人以為是骨折，經童綜合醫院骨科X光檢查後確認無骨折，再安排進一步詳細檢查，發現患者左側骨盆骶骨處出現異常大型腫瘤細胞，化驗後確認罹患少見的肝樣癌。醫師表示，肝樣癌（Hepatoid Adenocarcinoma, HAC）
醫起看／上廁所一用力就猝死？醫示警：天冷4點要注意
醫起看／上廁所一用力就猝死？醫示警：天冷4點要注意
在陌生國家旅行為何容易腹瀉
旅行者在陌生的國度似乎腸胃特別敏感。本地人吃著街邊小吃，游客卻不敢輕易品嘗。人體真地能夠適應身邊飲食環境中的細菌嗎？
曾替蔣經國動手術！視網膜泰斗劉榮宏辭世
[NOWnews今日新聞]有「台灣視網膜泰斗」之稱的振興醫院前院長劉榮宏於前月27日與世長辭享壽88歲。其一生對於醫界、眼科領域的發展貢獻卓越。劉榮宏在1970年代赴美進修，更成功將人工水晶體引進台灣...