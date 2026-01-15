醫起看／18歲男大載美女夜衝 突胸悶急送醫！竟是「心肌梗塞」

男大生夜衝竟出現心肌梗塞。（示意圖／翻攝自pexels）





北部一名年僅18歲、剛考上大學的男大生，日前與同學夜衝陽明山看夜景時，途中突感胸悶不適，卻因後座載著心儀對象強忍不適，直到臉色慘白、幾乎站不住腳，才嚇壞同學緊急送醫。沒想到經醫師檢查後，竟被診斷為「急性心肌梗塞」。

心臟內科醫師蔡松恩近日在電視節目醫師好辣分享，男大生過去在家生活作息規律，作息與飲食均受父母嚴格控管，升上大學後作息驟變。事發當天，他與同學唱歌、吃宵夜後再夜衝山區，一路玩到凌晨3、4點，下山途中突然出現胸口緊縮、悶痛症狀，仍勉強騎車到早餐店，下一秒卻臉色發白、情況急轉直下。

無三高卻心梗 醫師曝原因

蔡松恩表示，檢查心電圖後確認為急性心肌梗塞，但患者年輕、無三高病史，研判主因並非血管硬化，而是長時間熬夜、飲酒，加上情緒過度亢奮，導致交感神經高度活化，引發冠狀動脈「血管痙攣」。他解釋，血管就像肌肉一樣也可能抽筋，一旦供應心臟的血管突然痙攣，就會出現類似心肌梗塞的危險狀況。

廣告 廣告

所幸男大生年輕、血管彈性佳，經醫療團隊立即施打大劑量硝化甘油後，血管迅速放鬆，症狀明顯改善，成功脫離險境。蔡松恩提醒，血管痙攣若未及時治療，恐引發致命性心律不整，甚至造成猝死，呼籲年輕族群切勿輕忽熬夜、飲酒與情緒過度刺激對心臟造成的風險。

