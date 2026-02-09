醫起看／2歲童吃花生送急診！吸進氣管找不到 肺塌陷插管搶命

一名2歲幼童因照顧者餵食花生，隨即發生劇烈咳嗽、呼吸困難及作嘔徵狀。（示意圖，非當事童／pexels）





一名2歲幼童因照顧者餵食花生，隨即發生劇烈咳嗽、呼吸困難及作嘔徵狀，雖緊急送往兒科急診，但初步X光及鼻咽鏡檢查均未發現異物，孩童病況加劇，最終透過支氣管鏡檢查才發現是花生卡在氣管內，並產生「球閥效應」，導致氣流只進不出，更造成右肺塌陷及縱膈腔偏移，情況一度危急，隔日上午手術取出花生，才保住孩童性命。

醫師吳昌騰在臉書「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文，分享兒科急診驚心動魄的24小時，當天傍晚一名2歲幼童在家中玩耍，照顧者餵了他幾顆花生，沒想到一個大笑、吸氣，幼童竟開始劇烈咳嗽，並出現呼吸困難、想吐的情形，家長趕緊將孩子送急診。

吳昌騰指出，初步X光檢查並未發現異物，兩次耳鼻喉科會診也都正常，不過孩子病況卻持續惡化，血氧忽高忽低，深夜醫療團隊透過軟式支氣管鏡檢查，終於找到罪魁禍首「花生」，它被孩子吸進氣管裡，隨著每一次的吸氣與吐氣，在氣管裡上下劇烈擺動，臨床上稱為「Dancing Peanut（跳舞花生）」，造成超過70%的氣道阻塞，更致命的是「球閥效應」，氣流進得去，卻出不來。

吳昌騰透露，該名孩童的血氧一度掉到63%，即便透過插管控制氣道，但花生仍在氣管內不規則移動，隔天早上花生滑進右主支氣管，造成右肺塌陷、縱膈腔偏移，最終醫療團隊決定替孩童手術移除異物，取出那折騰了孩子24小時的花生，孩子也恢復正常血氧。吳昌騰提醒，當孩子的呼吸聲出現一絲不尋常的哨音，那可能不只是感冒，而是有可能是一顆正在氣道裡「跳舞」的異物發出的最後警告。

