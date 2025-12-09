醫起看／20歲男擁「大岩蛇」檢查臭味炸開 女友當場崩潰

一名20多歲男子包皮內從未好好清潔，導致垢層層堆積，害女友私密處反覆感染。（示意圖／Pixabay）





一對20多歲情侶因女方私密處反覆感染就醫，沒想到禍源其實來自男方沒把私密處洗乾淨。泌尿科醫師檢查時，一推開男生的包皮，立刻聞到濃烈異味，還看到外觀佈滿硬化垢狀物，形容像「大岩蛇」纏在外面，女友當場驚呼：「靠邀喔！原來我上次吃到的是垢！」

泌尿科醫師顧芳瑜在Threads分享這起案例，表示是由婦產科朋友轉介。一開始女方因為陰部反覆感染、分泌物異常看診，做了多項檢查始終找不到明確原因，醫師才進一步懷疑，問題可能出在固定性伴侶身上。

顧芳瑜問男方：「平常會清洗嗎？」男子信心滿滿回答：「會啊，我洗澡都會用水沖。」原本以為至少有基本清潔，但實際檢查時，一推開包皮，「blue cheese味」立刻充滿診間，龜頭周圍還堆滿一圈圈硬化垢塊，看起來就像大岩蛇。他直言：「先生，你裡面太多藏污納垢了。」女子聽完驚呼：「原來我上次吃到的是垢，你還跟我說正常，男生都這樣……」

顧芳瑜指出，包莖或包皮過長若沒有定期、確實拉開清洗，皮脂、尿液殘留和細菌容易堆積成白色或黃白色垢狀物，時間一久不只會產生異味，還可能引發發炎、感染。如果包皮太緊、根本拉不開，或已經常出現紅腫、異味、感染，就應及早就醫評估是否需要割包皮。

這起案例也在網路上引發討論，不少網友直呼「女生身心靈都受傷了」、「拜託各位男生好好洗」、「他平常都不會覺得有點癢癢的嗎」

