醫起看／3大病毒讓好多人生病 自保6招快看

營養功能醫學專家劉博仁醫師觀察到，門診中出現大量喉嚨不適、全身倦怠的患者。（示意圖／翻攝自pexels）





最近是不是覺得喉嚨癢癢、咳個不停、整個人又酸又累沒精神？別懷疑，這是換季帶來的「病毒警報」！營養功能醫學專家劉博仁醫師觀察到，門診中出現大量喉嚨不適、全身倦怠的患者。專家警告，氣溫一降，大家躲進室內密閉空間，正是流感、COVID-19（新冠病毒）、甚至腸病毒等呼吸道病毒「蠢蠢欲動」的季節。

劉博仁醫師指出，入秋轉冷後，呼吸道病毒的活躍度大增。目前門診中最常見的傳染病包括：

1.流感（Influenza）：季節性病毒開始發威。

廣告 廣告

2.COVID-19（新冠病毒）：仍在持續傳播中。

3.腸病毒：不只兒童，大人之間也可能相互傳染。

劉博仁醫師提醒，這些病毒最喜歡鎖定在「密閉空間、群聚、免疫力下降」的人群。氣溫下降，人們自然會躲在室內取暖，群聚在一起，病毒也跟著開心起來，傳播風險大大提高。

劉博仁醫師揭6招自保

面對秋冬病毒的夾擊，劉博仁醫師提供了6個簡單的保護措施，呼籲民眾從生活細節開始，強化自身免疫力：

1.勤洗手、戴口罩

去人多地方、搭捷運、咳嗽時務必戴好口罩，不要大意。

去人多地方、搭捷運、咳嗽時務必戴好口罩。（示意圖／翻攝自pexels）

2.保持空氣流通

適度開窗，讓新鮮空氣進入室內，「有風就是贏一半」。

3.多睡一點

每天至少確保6～7小時睡眠，讓免疫系統有時間「充電」。

4.飲食均衡營養

多喝溫開水、少喝含糖飲料。多攝取蛋白質、維他命D、鋅、Omega-3等免疫營養素（如雞蛋、深海魚、堅果）。

5.動一動提升代謝

避免整天久坐導致血液循環變差，建議餐後散步10～15分鐘。

6.減輕壓力

避免太操勞、太焦慮。每天透過聽音樂、冥想、深呼吸等方式放鬆。

劉博仁醫師特別提醒年長者、慢性病患者以及免疫力較弱的朋友，秋冬是併發症高發期，務必提高警覺。如果出現「高燒不退、喘、胸痛、意識不清」等嚴重症狀，請不要勉強硬撐，務必儘早就醫。符合資格的民眾，也可以考慮接種流感疫苗，為身體多添加一層保護網。劉醫師最後總結：「天冷不是生病的理由，『忽視自己』才是。」呼籲大家照顧好自己，就是照顧好家人，平安度過這個秋冬。