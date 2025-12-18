醫起看／30歲男長「密密麻麻」肺結節 醫問工作驚：罹癌風險1.5倍

胸腔內科醫師蘇一峰近日分享，有一名男子才30歲，肺部竟長了十多顆肺結節，一問才知道是男子「工作環境太差」導致。（示意圖／Unsplash）





胸腔內科醫師蘇一峰近日分享，有一名男子才30歲，肺部竟長了十多顆肺結節，一問才知道是男子「工作環境太差」導致。

蘇一峰發文指出，有一名年約30歲的男子從事火車駕駛十年，因駕駛火車常常吸到廢氣，隧道裡面的空氣又特別差導致咳嗽，在接受了低劑量電腦斷層，竟然發現肺部密密麻麻的十幾個肺結節。

對此，蘇一峰解釋，過去鐵路局的大型研究發現，肺癌機會為一般人的1.5倍，鐵路局研究也發現，鐵路工作人員肺癌風險是一般人的1.3倍，表示「鐵路的工作人員十分辛苦，要記得定期檢查自己的肺部」。

根據澄清醫院資料，很多人一聽到「肺結節」就直覺聯想到「肺癌」，但並不是所有的肺結節都是惡性，有9成以上都是屬於良性，但也不能掉以輕心，定期追蹤非常重要，並且要聽從醫師的專業判斷，該治療時就治療，才能避免錯過最佳治療時機。

