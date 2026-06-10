醫起看／33歲男星金澤猝逝 醫警告年輕人4狀況：別再當沒睡好

33歲中國大陸短劇男星金澤，在橫店拍戲期間驟逝。（圖／翻攝自微博）





曾出演多部短劇的33歲中國大陸男星金澤，驚傳在橫店拍戲期間驟逝，其公司「盛世光年文化」於6日發文證實他已於4日在家中不幸離世，享年33歲。針對網傳金澤是因為拍戲過勞而死，公司並未公開真實死因，僅呼籲大家尊重逝者，不要隨意猜測或編造不實謠言。

「盛世光年文化」於6日發文證實金澤已於4日在家中不幸離世。（圖／翻攝自微博）

公司發布離世公告 真實死因並未公開

雖然經紀公司在文中希望外界不要隨意揣測，但金澤過世前才在橫店劇組拍戲，讓外界忍不住猜測死因和熬夜、工作太累有關，而年輕藝人在演藝圈過勞、猝死的問題，再度引發大家熱烈討論。

莫名頭暈心悸只是沒睡好？

隨著現在年輕人猝死案例越來越多，重症科醫師黃軒日前也在Facebook提醒大家，有4個千萬不能當作「沒睡好」的危險訊號，第一是運動時突然頭暈、眼前發黑；第二是莫名心悸，覺得心臟好像漏跳一拍；第三是家族裡有人在50歲前得過心臟病或突然猝死；第四則是曾莫名昏倒過，卻被說是太累或低血壓。醫師強調如果遇到這些狀況，其實都是心臟已經在向你求救。

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醫師也感嘆，在重症病房看過太多家屬哭著問「昨天還好好的，為什麼？」其實年輕並不是健康的保護傘，醫師建議大家平時能做3件事來保護自己，如果家族有心臟病史，就去醫院做心電圖和心臟超音波檢查；平常也要學會操作CPR和AED，關鍵時刻能救身邊的人；最重要的是，千萬不要再用自己還年輕當藉口，不去理會身體發出的警訊。

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