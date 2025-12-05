醫起看／40歲後沒性致？醫揭「10症狀中3項」快就醫

醫師指出「男性更年期」可能影響性功能。（示意圖／翻攝自pexels）





性生活不順，恐怕不是感情亮紅燈，而是「男性更年期」有關。泌尿科醫師黃維倫指出，門診中常見男性表示自己並非不愛另一半，但就是提不起勁，恐怕是「男性更年期」在作祟，自我檢測表中，如果10項中3項建議要到泌尿科就診。

黃維倫指出，經常聽到女性抱怨另一半好吃懶做，交代的事也常常做不好，整天提不起精神，到了晚上又「軟趴趴」沒性致。醫師解釋，這類狀況很可能就是「男性更年期」的表現。男性體內的睪固酮會在30歲時達到巔峰，之後以每年約1%至2%的速度下降，40歲以上約有5%～30%男性有睪固酮不足，也就是所謂的 「男性更年期」。根據台灣研究，國內40歲以上男性約有24%存在睪固酮低下問題。

廣告 廣告

黃維倫提醒，睪固酮不足不僅影響性功能，還會連帶改變情緒、降低肌肉量、破壞睡眠品質、影響新陳代謝，甚至可能提高心血管疾病風險。但由於症狀不如女性更年期明顯，許多人往往不知道問題出在哪，只覺得自己愈來愈沒精神、對生活失去熱情。

黃維倫提供「ADAM評量表」供自我檢測男性更年期：

1. 你的性慾是否變差？

2. 你是否感到沒有活力？

3. 你是否感到自己體力不足或耐力都不足？

4. 你的身高有否變矮？

5. 你是否覺得「享受生活」的感受不如從前？

6. 你是否感到沮喪，或脾氣變差？

7. 你勃起時的硬度是否下降？

8. 你是否發現最近運動時，體力變差很多？

9. 你是否在晚餐後就覺得昏昏欲睡？

10. 你是否發現最近工作效率每下愈況？

醫師表示，以上題目只要超過3題回答「是」，或第1題、7題任一題回答「是」，就建議盡早就醫檢查。黃維倫強調，男性更年期表現並不明顯，且是一項常被忽視、卻對身心造成長期影響的疾病。若出現上述狀況，應積極尋求醫療協助。

更多東森新聞報導

醫起看／媽憂兒發育不良 交不到女友！醫：一脫嚇壞人

醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手

醫起看／7類人易罹胃癌 醫揭5徵兆：中了快就醫

