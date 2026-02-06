醫起看／40歲心肌梗塞猝逝家中 醫揭共同點：如闖紅燈

心臟內科醫師陳冠任表示，近日夜診遇多名高血脂患者未規律用藥，導致壞膽固醇偏高。（示意圖／翻攝自Pexels）





千萬別拿健康開玩笑！心臟內科醫師陳冠任近日指出，3日夜間門診時，就遇到四、五位高血脂患者未規律服藥，導致壞膽固醇（低密度膽固醇，LDL）長期偏高。對此，他無奈表示：「低密度膽固醇高就像行人闖紅燈過馬路一樣。」

陳冠任在臉書發文分享臨床觀察，他發現不少患者明明膽固醇過高，卻長達兩年從未服藥，始終相信有一天能靠運動與飲食自然降下來；也有人曾服藥將數值控制到正常後，便想「試試看」停藥能否維持；有的則自行偷偷減量，或是沒有抽血追蹤，只因自覺身體狀況變好就擅自停藥。

不吃藥控制膽固醇如闖紅燈

陳冠任指出，這些患者唯一的共同點就是「膽固醇高但不想吃藥」。對於這樣的情況，他坦言過去難免會感到不悅，但現在已學會換個方式面對，並常對患者這樣比喻：「低密度膽固醇高，就像行人闖紅燈過馬路一樣。」

陳冠任進一步解釋，闖紅燈未必每次都會出事，確實有些長輩一輩子闖紅燈也平安無事，但也有人只闖一次就發生致命意外。不過無論如何，大家都知道闖紅燈是高風險行為。他說，「低密度膽固醇高也是一樣」，的確有人長期偏高也沒發生心血管疾病，但也有人年僅40歲就因心肌梗塞猝逝，而且這類案例並不少見。因此，從心血管保護的角度來看，LDL過高本身就是一項危險因子。

陳冠任直言，若患者真的不想服藥、認為自己不會罹患心臟病或中風，他也會尊重決定，但前提是將當天討論內容清楚記錄在病歷中，註明「醫師有強烈建議控制但患者拒絕」，說明清楚後，他才會不開藥，畢竟「拿回去不吃也是浪費醫療資源」。

陳冠任也提醒，未來若發生問題，不要再怪醫師當初沒有提醒，「講白的，那是你的身體不是我的，你自己的身體你自己決定，醫師只能做專業的建議。」不過他強調，若是自己的親人好友，他一定會強烈建議好好控制膽固醇，因為嚴重心血管疾病一旦發生，往往後悔莫及，「我真的不敢賭。」

最後，陳冠任也語重心長表示：「自己的身體要自己負責，做好決定就要有能力承受可能的後果。」

