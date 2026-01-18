醫起看／53歲男反覆嘴破 忍3個月醫一看：癌症二期

光田醫院耳鼻喉科林佳逢醫師分享案例，一名男子嘴破3個月，就醫已是口腔癌二期。（示意圖／Pexels）





「嘴破」在許多民眾的認知中，常被覺得是火氣大、水果吃太少、或是不小心咬到。近日有醫師分享病例，一名男子嘴破長達3個月左右，他直到發覺口中出現腫塊還有擴散跡象才連忙就醫，確診口腔癌第二期。醫師提醒，口腔潰瘍、腫塊超過兩週未癒合就有可能是口腔癌徵兆。

光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部林佳逢醫師提醒民眾，口腔癌通常是吸菸、吃檳榔、喝酒導致口腔黏膜長期受刺激，累積後出現癌變。林佳逢醫師提醒，如果口內潰瘍、腫塊超過兩週沒有癒合、改善，或長出白斑、紅斑等異狀，務必要及早就醫，不要拖延黃金治療期。

林佳逢醫師近日收治一名53歲男性病患，病患主訴就診3月前左臉頰內側反覆破洞，並且有不規則的腫塊，但因不痛也不影響吃飯、說話就沒有及時就醫，直到近期腫塊變大，蔓延到嘴角，讓男子張口都感到不順才連忙就醫求診。

林佳逢醫師為患者安排切片檢查，證實是惡性腫瘤，透過MRI跟正子攝影確定病情，確診二期口腔癌；病患之後接受手術切除腫瘤並清除病灶，目前恢復良好。醫師也提醒，第二期口腔癌依照病灶不同的部位，還是有2到3成的轉移風險，術後規律回診追蹤並調整生活型態也很重要。

