醫起看／7年級生得大腸癌風險高？2關鍵曝光

胃腸肝膽科醫師錢政弘示警，近年來早發性大腸癌（50歲前確診）的患者有年輕化趨勢。（示意圖／翻攝自pexels）





您每天都要來一杯含糖飲料或高脂西式速食嗎？當心！胃腸肝膽科醫師錢政弘示警，近年來早發性大腸癌（50歲前確診）的患者有年輕化趨勢，其中有不少七、八年級生。

胃腸肝膽科醫師錢政弘在節目《醫點不誇張》中指出，早發性大腸癌是指在50歲前確診的病例。網路流傳「七年級生風險最高」的說法，錢政弘觀察到一個現象，他從臨床經驗來看，確實收治了不少七年級甚至八年級的年輕大腸癌案例。錢政弘認為，主要原因在於飲食習慣的西化。他回憶自己求學時，頂多只有鋁箔包甜飲，但現在的青少年是人手一杯手搖飲，甜飲的攝取量與頻率大幅增加。

現在的青少年是人手一杯手搖飲。（示意圖／翻攝自pexels）

研究發現，在青春期常吃高脂西式餐點、含糖飲料的人，較容易導致肥胖。特別是青少年時期就肥胖的人，成年後罹患大腸癌，甚至是早發性大腸癌的機率也比較高。

研究發現，在青春期常吃高脂西式餐點、含糖飲料的人，較容易導致肥胖。（示意圖／翻攝自pexels）

另外，衛生福利部國民健康署也曾指出，依據癌症登記資料及死因統計顯示，111年大腸癌發生病例計1萬7,643人，位居10大癌症發生人數第2名，113年大腸癌死亡人數計7千人，位居10大癌症死亡人數第3名。

國民健康署自114年起擴大補助45至74歲民眾及40至44歲有家族病史（其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為大腸癌者）民眾，每2年1次免費定量免疫法糞便潛血檢查。大腸癌早期並無症狀，定期接受篩檢是及早發現大腸癌最重要的方法。根據癌症篩檢的分析顯示，114年截至7月2日大腸癌篩檢人數為103.7萬人，較去年同期82.2萬人提升26.24%。