醫起看／7類人易罹胃癌 醫揭5徵兆：中了快就醫

衛福部統計去年（2024）約有2200名國人因胃癌離世，其中男性罹病率為女性的2倍。面對名列國人十大癌症死因之一的胃癌，台北市立聯合醫院中興院區消化內科主任謝文斌提醒，若出現5症狀應盡速就醫檢查。

謝文斌表示，胃癌早期多沒有明顯症狀，容易被誤認胃炎或消化不良，研究也發現感染幽門螺旋桿菌者，罹患胃癌風險較未感染者高出6倍。謝文斌提醒，高鹽、醃漬或煙燻飲食，以及有吸菸、飲酒、家族史與慢性胃炎，都是罹病的危險因子。

謝文斌續指，除了應戒菸、節制飲酒、維持良好生活作息，也應多攝取富含維生素C新鮮蔬果，養成不共餐具、使用公筷母匙習慣，感染降低幽門桿菌機率。如果出現食慾不振、上腹悶痛、體重減輕、黑便或吞嚥困難，應盡早就醫檢查。

另外，早期胃癌如有及時發現，經由內視鏡切除或手術治療的治癒率非常高；中晚期雖可配合手術、化療、標靶及免疫治療等多重方式，但效果大多不如早期。而為加強胃癌防治，國健署自明年起，將胃癌納入公費癌症篩檢體系，45至74歲民眾可享終身一次的免費幽門螺旋桿菌檢測，如結果呈陽性，可經醫師安排除菌治療，降低慢性胃炎與胃癌發生風險。





