醫起看／79老婦「全身搔癢」罹胰臟癌 存活率僅3% 癌細胞竟縮小

美國一位79歲的女子全身感到搔癢，最終被診斷出患有晚期胰臟癌。（示意圖／翻攝自Pexel）





美國維吉尼亞州（Virginia）一位79歲的芭芭拉·格林（Barbara Green）2022年7月起全身感到搔癢，最終被診斷出患有晚期胰臟癌，存活率將降至3%，沒想到癌細胞轉移，壽命突破醫生預期的1年。

根據外媒《Dailymail》報導，芭芭拉在2022年7月開始感到搔癢持續不斷，她形容「我渾身奇癢無比，就像被蟲子咬了一樣，癢得我快瘋了，但這就像蟲咬的症狀蔓延到了全身」，同時，其尿液顏色變深，排泄物顏色變淺。

沒想到血液檢查結果顯示，芭芭拉的肝臟酵素水平嚴重升高，隨後被診斷出患有第四期胰臟癌，癌細胞已擴散到她的大網膜，醫生指出，這類患者平均在確診後8到11個月內就會死亡，芭芭拉形容「這令人非常痛苦」。

由於癌細胞已轉移，芭芭拉不適合接受手術治療，但所幸對化療反應良好，截至上個月，腫瘤已大幅縮小，掃描中幾乎看不見，距離醫生告知她「剩不到一年壽命」已過15個月，芭芭拉表示，「我不知道自己還能活多久，我想醫生們也不知道，我的壽命似乎並沒有按計劃結束。」她以積極態度持續抗癌。

根據美國國家癌症研究所（NCI）的數據，胰臟癌是美國第三大最致命的癌症，它被稱為「沉默的殺手」，五年後平均只有12.5%的個體能夠存活，一旦癌細胞擴散，存活率就會驟降至3%，而胰臟癌的症狀通常在疾病發展到晚期後才會被發現，常見症狀包括胃痛、體重減輕、黃疸、尿色深、大便顏色較淺或漂浮、疲倦和搔癢，今年預計約有64,000例新的胰臟癌病例被診斷出來，同時將有超過50,000人死亡。

