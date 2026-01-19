醫起看／90％人都忽略鼻噴劑「1動作」 醫示警：藥效差很多

耳鼻喉科醫師王恩盈近日指出，近9成民眾在使用鼻噴劑時，常忽略一個關鍵步驟。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





你有用對鼻噴劑嗎？耳鼻喉科醫師王恩盈近日指出，近9成民眾在使用鼻噴劑時，常忽略一個關鍵步驟，導致藥效大打折扣。她提醒，若使用前未先完成「1動作」，噴出的可能只是溶劑，而非真正的藥物成分，進而影響治療效果。

王恩盈在臉書粉專「王恩盈耳鼻喉醫師」發文說明，無論是鼻噴劑或鼻用懸浮液，在使用前都「一定要先搖勻」。她強調，這並非多此一舉的形式或儀式，而是與藥效是否穩定發揮有直接關係。

王恩盈進一步解釋，許多鼻噴劑屬於「懸浮液」劑型，可將其想像成一杯珍珠奶茶，若沒有搖勻，珍珠容易沉在杯底，喝到的多半只是糖水；同樣道理，懸浮液型鼻噴劑若未搖勻，藥物成分可能沉澱在瓶底，導致前幾次噴出的藥量不足，後續反而過量，使治療效果不穩定，甚至讓人誤以為藥物無效。

正確使用鼻噴劑技巧

王恩盈分享自身經驗表示，她平時也使用鼻噴劑，但仔細閱讀外包裝後才發現，包裝上其實明確標示「使用前請搖勻」。因此，她在門診時，除了指導病患正確的使用姿勢，例如低頭、噴頭朝外側、避免直接對著鼻中隔噴灑外，也會特別叮嚀患者，在使用前「記得先搖一搖再噴，效果才會比較好」。

王恩盈也提醒，噴藥時應維持自然呼吸，避免刻意深吸，以免藥物流到喉嚨影響療效；若鼻涕較多，建議先用生理食鹽水洗鼻或輕擤後再噴藥，以利藥物直接作用於鼻黏膜。此外，使用血管收縮劑類鼻噴劑時，應避免連續使用超過7天，以免出現反彈性鼻炎，造成鼻塞加重。王恩盈強調，有些治療效果不如預期，並非藥物不好，而是少了一個看似微小、卻非常關鍵的步驟。

各類鼻噴劑作用與適用年齡

類固醇鼻噴劑

作用機制：局部抗發炎，可抑制鼻黏膜過敏反應，減少腫脹、流鼻水與噴嚏，需規律使用，數天後效果逐漸顯現。

適用年齡：多數核准2歲以上兒童使用，實際依藥品仿單為準。安全性高，是治療過敏性鼻炎的一線用藥。

抗組織胺鼻噴劑

作用機制：阻斷組織胺，快速緩解鼻癢、噴嚏等症狀。

適用年齡：多數核准5至6歲以上兒童及成人使用，依藥品仿單為準。

雙效鼻噴劑（抗組織胺＋類固醇）

作用機制：兼具抗組織胺的快速緩解與類固醇的長效抗發炎，適合中度至重度過敏性鼻炎。

適用年齡：多數核准學齡兒童以上使用（6或12歲以上），使用前請依藥品仿單或醫師建議。

肥大細胞穩定劑鼻噴劑（Cromolyn）

作用機制：穩定肥大細胞，預防過敏物質釋放，藥性溫和，需在接觸過敏原前規律使用。

適用年齡：多數核准2歲以上兒童使用，安全性高。

