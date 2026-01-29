醫鑑定梁再犯風險高 律師批忽視被害人權

嘉南療養院司法成癮科主任黃聿斐表示，鑑定醫師與鑑定報告均提及梁育誌再犯風險高。圖為鍾姓女大生父母親當年悲痛招魂。（本報資料照片）

梁育誌更二審逃死，嘉南療養院司法成癮科主任黃聿斐表示，當年鑑定醫師與鑑定報告均提及梁育誌成長歷程「性犯罪風險上升」，再犯風險高，但不會直接斷定有無教化可能性。律師強調，更二審明顯忽視被害人及家屬人權，梁出獄後勢必對社會造成另一次恐慌。

黃聿斐未接觸這起個案，但詢問當年鑑定醫師以及翻閱鑑定報告內容，大家都認為梁的成長過程就有性犯罪軌跡，從小即有偷窺、偷竊內褲等行為。犯下馬國女大生案前，曾企圖強制性交但沒有成功，後來演變成強制性交殺人。

從歷程來看，梁的性犯罪危險程度是「上升」的，再犯風險高；至於梁的殺人危險性，從高雄高分院不認為梁是預謀殺人，加上監所教誨師的相關紀錄，可能梁在監獄有一些改變。

黃聿斐強調，精神科醫師評估有無教化可能性是困難的，所以會看個案有無特定精神病理，如智能不足、精神疾病、特殊人格等，導致犯罪行為難以改變，也許能透過醫療行為改變，這種可以治療，但比較不會從教化概念去審視評估個案。梁的精神鑑定正常，並無特殊精神疾病。

黃聿斐坦言，鑑定報告認定梁的犯罪行為與個性、行為控制不好都有關係，也提到梁比較危險，性犯罪仍具一定風險，但不會直接斷定有無教化可能性。尤其關進監所後，教化環境也要看有無接受專家輔導、協助或矯正而論，建議法官參酌其他意見，再做最後評斷。

律師洪紹倫指出，改判原因主要是梁並非一開始就有計畫性侵殺人，過程中未能得逞才臨時起意，但「可教化」竟然可以作為梁不被判死的原因，明顯只考慮到梁的人權、忽視被害人及家屬的人權，實在令人遺憾。梁只要服刑期滿25年就有機會假釋，屆時將對被害家屬造成另一次傷害，也將對社會造成恐慌。