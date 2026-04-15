醫開立「運動處方」！助攻「代謝症候群」遠離慢性病

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【健康醫療網／記者黃奕寧報導】腰圍變粗、血壓偏高、血糖或血脂異常，往往不是單一問題，而是代謝症候群的警訊。為協助高風險族群在早期介入、降低未來罹患糖尿病與心血管疾病的風險，臺北市立聯合醫院中興院區家庭醫學科主任賴正偉鼓勵推動「運動處方」服務，由醫師依個人健康狀況開立可執行、可追蹤、可調整的運動計畫，並搭配腰圍、血壓、血糖與血脂等指標追蹤，協助民眾把運動從口號變成醫療級的治療策略。

「代謝症候群」五項指標 早期「可逆轉」

代謝症候群常見於久坐、工作壓力大、作息不規律的族群，許多人平時沒有明顯症狀，卻可能同時出現腰圍增加、血壓偏高、血糖或血脂異常等狀況。依目前臨床常用診斷標準，若符合以下五項指標中的三項（含）以上，即可診斷代謝症候群：

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1. 腹部肥胖：腰圍男性 ≥90 公分、女性 ≥80 公分；

2. 血壓偏高：收縮壓 ≥130 mmHg 或舒張壓 ≥85 mmHg，或已服用高血壓藥物；

3. 空腹血糖偏高：空腹血糖 ≥100 mg/dL，或已服用糖尿病藥物；

4. 三酸甘油脂偏高：≥150 mg/dL，或已服用降三酸甘油脂藥物；

5. 高密度脂蛋白膽固醇（HDL）偏低：男性 <40 mg/dL、女性 <50 mg/dL。

代謝症候群最值得把握的地方，是它在早期有機會逆轉。越早開始介入，越容易看到腰圍、血壓、血糖與血脂等風險指標往好的方向改善。

四類型「運動處方」分頻率、強度 分級可追蹤

不少民眾知道要運動，卻常遇到三個問題：不知道怎麼開始、做了但卡關、或擔心運動不安全。「運動處方」是由醫師依個人健康狀況與風險分級，開立運動頻率、強度、時間與種類（FITT），並安排追蹤與調整，讓運動成為可執行、可量化、可持續的治療計畫。臨床上常見的運動處方可概分為以下幾類：

一、入門啟動型（久坐／初次運動者）：

以「低衝擊、有把握做到」為原則，從快走、腳踏車等開始；可採每週3-5天、每次20-30分鐘，必要時可拆成10分鐘×2-3次累積，並搭配久坐中斷策略（每30-60分鐘起身活動2-3分鐘）。強度以「微喘、能講話但不能唱歌」為目標。

二、代謝改善型（已運動但需要更有效率）：

在累積有氧運動的同時，建議加入每週2次肌力訓練（下肢、背部、核心等），以提升肌肉量與胰島素敏感性，讓腰圍、血糖與血脂改善更穩定，也降低復胖風險。

三、進階提升型（卡關／想強化心肺者）：

經醫師評估安全後，逐步加入坡度訓練或間歇變化（例如快走慢走交替），以提升心肺適能與運動耐受度；處方會以「循序漸進」與「恢復安排」避免受傷與過度訓練。

四、高風險監測型（合併心血管風險或症狀者）：

若有胸悶胸痛、運動喘、暈厥史、血壓控制不穩、糖尿病併發症或其他高風險狀況，會建議先完成相關科別等必要檢查評估，並視需要與相關科別合作，在更安全的條件下制定起始強度與監測方式。

做對安全、做得久 「風險指標」改善更有感

賴正偉主任希望，臨床建議不是只說「多運動」，而是像用藥一樣推廣開立運動處方。處方的重點不只是做運動，而是「做對、做得安全、做得久」，並且用腰圍、血壓、血糖與血脂等指標追蹤成效，再依結果定期追蹤調整建議。

在運動處方追蹤上，建議以「風險指標」作為核心，而非只看體重。追蹤指標可包含腰圍、血壓、血糖/糖化血色素、血脂（如三酸甘油脂、高密度與低密度脂蛋白）及體組成變化等，並於約4-8週規律回診檢視成果、協助排除執行障礙並視狀況調整建議運動處方，讓改善更具體、民眾更有感。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=68146

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