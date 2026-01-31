醫院不是菜市場！「門診10不」你做過嗎？陳志金：別拿網路傳言來爭辯

記者簡浩正／台北報導

陳志金醫師分享「門診十不」，提醒網友們在看診時不要敲門、不要探頭進來看等10件該避免的事情。（示意圖／資料照）

再過幾週就要春節了，不少民眾會利用年前至醫院檢查或拿藥，不過到醫院看診的時候，你知道有哪些事情是不應該做的嗎？奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金，發文分享「門診十不」，提醒網友們在看診時不要敲門、不要探頭進來看等10件該避免的事情。

1、不要敲門

過號了、要加號，出去之後才想到忘了說的，一律請等到護理師開門的時候再跟她說，也不要敲門問「什麼時候輪到我？」、「我拿藥而已沒有要看診，可以幫我跟醫生說一下嗎？」、「我趕時間，可以讓我先看嗎？」你的時間是時間，別人的時間就不是嗎？換成你自己在裡面的時候，你也不希望這樣被干擾看診的。



2、不要探頭進來看

裡面坐著的，跟你一樣是地球人，沒有三頭六臂，不要太好奇！醫生是「很帥」沒錯，待會你就可以當面看個夠。

3、不要使用手機，請關靜音



4、不要對詢問不耐煩

問你姓名、出生年月日是要核對身分，不要不耐煩！那是為了你的安全、為你好！聽錯名字進來的、同名同姓的，經常有。

5、不要偷偷錄音錄影

讓醫師把心思花在替你解決問題上，而不是花在提防你。如果真的有需要錄，請先告知，互相尊重、信任很重要。

6、不要對自己的身體這麼陌生

每個問題都要想好久？是外星人借住在你的身體嗎？跟他這麼不熟？請事先整理自己的症狀、發生經過、誘因、程度、頻率、對於身體的影響及改變，如果怕忘記，可以先寫在紙條上。

7、不要隱瞞之前的就醫或報告

有之前在其他地方的報告就先拿出來，不要來「考」醫師:「醫生，你說的跟上一個醫生一樣耶！」開誠佈公，才是對自己最有利的。

8、不要用你在網路看到的、聽朋友/親戚/鄰居說的，來和醫師「爭辯」

他們又不幫你看病、也不用為你負責。

9、不要叫醫生「順便」幫你開和他專科不相關的藥和檢查

買薑還「順便」討幾根葱的事，菜市場都不一定可以了。但是，離開的時候，記得要「順便」「輕輕的」把門帶上。

10、不要覺得「怎麼別人怎麼看這麼久，輪到我的時候，怎麼看這麼快？」

那是「時間相對論」，就像自己逛街血拼和等別人逛街一樣，立場不同，對時間的感受也是不同的。在門外希望裡面看快一點，在門內就希望看慢一點！其實，看得快表示你表達能力好、理解力好、病情不嚴重，問題才可以很快獲得解決，應該要慶幸，不要覺得自己看的時間短就是吃虧啦。

