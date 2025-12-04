醫院人夫約早餐「騙上車」連環誘姦！小三屈從：不敢拒絕

（社會中心／綜合報導）台中市驚傳一起醫院人夫利用職場權勢，對女同事實施「連環誘姦」的桃色醜聞。已婚多年的男子阿強（化名）隱瞞婚姻狀況，利用話術將同事小美（化名）騙上車偷歡，並在得逞後以把柄要脅，迫使小美屢次赴約。最終，小美因良心不安，含淚向正宮坦承這段充滿脅迫與不安的「車內激情」，導致整起外遇事件曝光。台中地院審理後，認定小美侵害配偶權，判決須賠償正宮新台幣30萬元精神撫慰金，全案仍可上訴。

判決書指出，阿強與妻子婚後生活穩定，育有子女。然而，今年6月間，正宮收到小美的主動訊息，約見面後，小美當場坦承自己與阿強發生不倫關係，並表示是因良心譴責才願意說出實情。這讓正宮震怒不已，隨即提告求償。

小美在庭上辯稱，她當時心理狀況不佳，承受家庭與工作雙重壓力，阿強藉機靠近。阿強不僅刻意隱瞞已婚身份，還利用「聊天、吃早餐」等理由將她騙上車，並多次要求發生性關係。小美坦言，第一次得逞後，阿強便持續以話術邀約，她因擔心把柄被掌握，只能被迫服從，屢次前往赴約。她強調，最終因不安和懷疑自己不是唯一受害者，才主動向正宮攤牌，並提供了手中的關鍵證據。

小美強調，自己雖有侵害配偶權，但自身經濟困難，沒有積蓄，仍背負學貸，配偶甚至罹癌，希望法院能酌減賠償金額。

法官審酌雙方社會地位、經濟能力與行為情節後，認定小美應對侵害配偶權的行為負責，最終裁定30萬元作為精神撫慰金較為適當。

