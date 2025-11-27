醫院制服送洗全自動化 助醫護全心投入臨床照護

清洗完成後，App推播通知使用者前往智慧領衣站，透過掃描QR Code快速完成身份辨識，即可自助領取乾淨制服，全程無需人工協助。（美德醫療集團提供／林周義台北傳真）

醫療院所的制服清洗與領取作業，長期以來耗費醫護人員寶貴的時間與人力。深耕醫療後勤服務多年的美德醫療集團，攜手國防醫學中心附設三軍總醫院，結合岳林工業科技，成功導入並啟用全新的「RFID無人化制服管理系統」，送洗到領取全程自動化，讓醫護人員能將更多心力投入臨床照護與病患服務。

這套系統是全台首座落地於醫院現場的自動化洗滌與送領設備。透過大數據蒐集與流程優化，協助洗滌單位精準掌握使用需求。制服從送洗到領取全程自動化，結合專屬應用程式（App）與耐水洗RFID電子標籤，為醫護人員提供24小時不中斷的自助操作服務，減少等候與手動管理成本。

醫護人員只需透過專屬App完成註冊並登入，即可啟動服務流程。制服投入院內設置的智慧污衣回收桶後，系統自動讀取RFID標籤並完成紀錄；清洗完成後，App推播通知使用者前往智慧領衣站，透過掃描QR Code快速完成身分辨識，即可自助領取乾淨制服，全程無需人工協助。

美德醫療集團表示，該系統的導入不僅大幅提升醫護人員在制服送洗與領取上的便利性，也為醫院管理端帶來實質效益，包括降低人力投入、提升制服流通效率、以及強化全流程的管理透明度。 美德醫療集團將以三軍總醫院的成功經驗為起點，持續推廣至國內外更多醫療院所，期望以智慧科技助力醫療後勤升級，為整體醫療產業的效率與品質提升貢獻心力。

