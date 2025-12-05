醫院加薪潮來了！新光、北醫、馬偕拚留人

台灣醫護人力持續流失，各大私立醫療院所紛紛以實際行動回應總統賴清德對加薪的呼籲，藉此穩固並吸引人才回流。新光醫院今（5）日在2025台灣醫療科技展上正式宣布，將自2026年1月1日起，對全體員工實施「齊頭式」加薪，以求讓基層有感。

新光醫院實施「齊頭式」加薪留人

新光醫院副院長洪子仁表示，為避免「薪水越高調越多」的情況，新光決定對全體員工一律調升1800元，平均調幅達到3.5%，院方預計每年人事支出將新增1億元以上。這是新光醫院繼2024年2月起調整薪資後再度加碼，至2026年1月止，全院員工累計調薪幅度已突破14%。

廣告 廣告

「輪值三班的護理人員是本次改革核心，」洪子仁說，累計從2023年11月至2026年1月的調薪幅度將超過25%。新進三班護理師月薪將從現行的5萬1000元調升至5萬2800元，並提供到職簽約獎金7萬元，加上留任及績效獎金，白班護理人員平均薪資可達到6萬5100元。經過全面薪資改革，新光醫院護理人力流失比例已從2023年的15%大幅下降至今年的7%。

衛福部最低工資提案 醫院呼籲「一刀切」不合適

針對衛福部長石崇良以「最低工資倍數」統一規範新進醫護起薪的政策，洪子仁則直言「絕對不是一個很好的處理方式」。他認為醫院可粗略分為都市型與非都市型，以及醫學中心和地區醫院等不同分級，彼此間任務不同，「怎麼會是一刀切的薪資待遇？」

洪子仁說明，醫療院所的醫事人員薪資是由許多費用加總而成，統一規範最低薪資法在執行上有很大困難，還是希望透過醫療院所間的同儕自律，形成良性循環。

其他私立體系跟進 長庚馬偕北醫紛紛加碼

其他大型私立醫院也已跟進或有常態性調薪機制。長庚醫院行政中心執行長游進邦表示，長庚醫院每年都有常態性的固定調薪機制，幅度通常落在3%至4%，調薪時間點落在每年7月。

馬偕紀念醫院則在今年11月9日宣布，將於2024年12月發放聖誕節禮金3000元、特別獎勵金45000元，並自2026年1月起實施全面調薪3.5%，這也是馬偕連續3年調薪，總調薪幅度達10.6%。

北醫體系則回應，已分別於2024年與2025年實施全體員工4%與3%的調薪措施，並同步提升護理人員的績效獎金與留任獎金，後續的福利方案仍在持續研議中。