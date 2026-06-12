醫院反成破口！高雄民生醫院5人染登革熱 還被抓到孳生病媒蚊挨罰

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高雄民生醫院爆登革熱院內群聚，新增5名住院病患確診第二型。 圖：高雄衛生局／提供

[Newtalk新聞] 原本期待住院能將身體養好，怎料卻在病房內慘遭病媒蚊叮咬！高雄市衛生局今(12)日證實新增5起本土登革熱，且民生醫院首度爆發院內群聚。指標為一名78歲婦人，5月29日至6月10日曾住院，11日因發燒、頭暈、噁心回急診二度收治並驗出第二型。院方徹查6樓相鄰病室，再抓出4名陽性。

為何登革熱會在醫院內竄出？衛生局說明，民生醫院是高雄市指定的傳染病應變醫院，平時負責新進移工3日內的登革熱採檢，也收治市內疑似或確診個案；偏偏近來大雨連日報到，院內露台排水槽與地面凹洞積水，被查獲孳生病媒蚊，讓院內局部範圍的登革熱風險跟著升高。

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棘手的是，這5例確診的感染來源至今未明。衛生局已啟動緊急防疫並匡列風險範圍，回溯至5月27日起擴大採檢，要把感染源與疫情範圍查個清楚；截至今日中午11時，已採檢131人。目前陽性個案集中在指標個案所在的6樓病房，分布於3間病室、共5例，全是住院病患，其中3位是79歲至91歲的高齡長輩，正由院方治療照護。

由於院區與周邊社區都查有病媒蚊孳生源，衛生局已啟動「風險管控」、「溯源追蹤」與「確保病人安全」3項首要工作。民生醫院即日起降載，病患只出不進；院方盤點風險區後，將6樓住院病人移往其他樓層病房進行防蚊隔離，全院展開孳生源檢查與滅蚊，並發放防蚊液，要求員工、住院病患及陪病家屬一律配合防蚊措施。已出院的病患與陪病者，也會逐一聯繫採檢，把溯源疫調做到位。

院內露台排水槽和地面凹洞被查獲孳生孑孓，衛生局也開鍘，重罰民生醫院1萬5000元並限期改善。後續孳生源清除與化學滅蚊持續進行，院區及社區同步推動「疫調擴採、孳清噴藥、環境整頓」三合一防疫工作，全力阻止疫情向外蔓延，消除潛在傳播風險。

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