醫院垃圾變黃金！廢塑「滅菌重生」 製成集針盒循環再利用
醫院正在積極推動醫療廢棄物回收再利用，從針筒、採血管到各種醫療耗材，透過創新方式讓這些廢棄物重獲新生。雙和醫院透過明確的分類系統、員工激勵機制與教育訓練，已將醫療廢棄物回收率提升至18.03%。這些回收物經過嚴格的滅菌處理後，被製成集針盒等醫療用品重返醫院，形成循環經濟模式。環境部統計顯示，全國醫療廢棄物年產量約3.8萬噸，卻僅有24%被回收利用，政府正推動醫學中心帶頭實現全面回收再利用，逐步建立綠色醫療新模式。
醫院抽血檢驗站是產生大量醫療廢棄物的場所之一，每天使用的針筒與採血管等耗材數量龐大。為了改善這個問題，許多醫院開始採取行動，其中雙和醫院設計了直觀的回收分類系統，使用顏色區分：黃色袋子代表可回收，紅色袋子則是不可回收物，讓醫護人員一眼就能正確分類。
雙和醫院永續發展室主任李宗翰表示，臨床人員在廢棄物處理上扮演關鍵角色，因為丟對與丟錯會造成很大差別。他們不僅進行教育訓練，還導入行為經濟學概念，對每公斤可再利用的醫療廢棄物提供20元獎勵回饋給同仁，讓大家有實際的參與感。李宗翰指出，過去醫療院所習慣直接丟棄這些廢棄物，後續多半是透過焚燒再掩埋，但隨著永續概念興起，他們開始思考如何讓這些醫療廢棄物回到臨床場域。數據顯示，雙和醫院在2025年1至10月共產生49萬6145公斤的生物醫療廢棄物，其中8萬9431公斤得到再利用，回收率達到18.03%。這些回收物經過處理後，被製成護理推車上必備的集針盒等物品，賦予醫療廢塑膠新價值，同時降低焚燒帶來的碳排放壓力。李宗翰進一步解釋，除了病房部門外，藥劑科與醫學檢驗科也積極參與回收工作。他強調循環經濟的三個重要原則：可視化、員工參與以及回到臨床場域。當醫護人員看到自己分類的廢棄物被製成日常工作中使用的集針盒時，會更有動力持續參與回收計畫。
這些創新回收想法的實現，離不開資源科技公司的技術支持。資源科技公司董事長張吉男介紹了醫療廢棄物再利用的處理流程：首先是從醫院或診所回收洗腎患者使用過的透析管，進入蒸氣鍋爐的高溫滅菌流程，接著進行磨標和切割。公司還導入了自動化系統和AI辨識技術，確保流程的準確性，經過裁切、粉碎、分選和脫水等層層關卡後，最終將廢棄物轉化為可再利用的資源化塑料。張吉男強調，這種將廢棄物變成另一種原料再製成產品回到醫院的模式，能夠實現零碳或減碳，有助於醫院推動ESG。不過，醫療廢棄物的「再使用」確實容易引發民眾對感染風險與衛生安全的疑慮。對此，張吉男解釋，他們嚴格遵循主管機關規定的處理流程，先經過121℃或135℃的高溫高壓滅菌，將其轉化為一般事業廢棄物後再進行回收。最終製成產品時，還會經過1200度的高溫熱熔和射出成型，確保安全性。
根據環境部統計，注射針筒、輸液導管、點滴袋及手術用手套等可能沾染血液或體液的廢棄物，2024年全國產生約3.8萬噸，其中高達76%是進到焚化爐處理，只有24%有回收再利用。全台23間醫學中心的生物醫療廢棄物約占整體三分之一，因此今年政府先推動醫學中心全面達成醫療廢棄物再利用，再逐步擴及區域與地區醫院，希望充分落實綠色醫院的理念。
除了醫療耗材，醫院也在其他方面努力實踐永續理念。雙和醫院健管中心副主任陳立源分享，健檢中心一年接待近3萬位顧客，若每人的體檢服都需送洗再重新包裝，碳排放量相當可觀。因此他們與廠商合作，思考如何使用環保材質製作體檢服，這不僅是資源循環的一環，也是醫療體系邁向永續的重要一步。
隨著醫院積極推動醫療廢棄物的回收再利用，綠色醫療的新篇章正在展開，為環境保護與永續發展注入新的活力。
