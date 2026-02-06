醫院外搶人！ 人瑞子女控「為財結婚」 看護反控強制罪

台北市 / 綜合報導

台北市一名102歲的王姓人瑞，日前和68歲的賴姓看護登記結婚，子女事前完全不知情，並質疑對方是「為財而結婚」。這名王姓人瑞，曾是土地代書，名下有多處房產，身價高達8億元，家屬控訴看護不但拒絕讓他們探視父親，婚後名下還突然多出7棟房產，以及千萬現金，雙方因此在醫院爆發「搶人大戰」，目前人瑞已經被子女帶回家中照顧。 和老翁結婚的女子，則提告人瑞子女強制罪。

百歲人瑞，一出醫院大門，家屬就跑百米的速度，將人推走，人瑞妻子VS.子女說：「你幹嘛，警察來啊，警察救人喔。」眼見人瑞被帶走，妻子賴姓看護則不斷高聲呼喊，想叫警察幫忙，人瑞子女VS.警方說：「我們是家人，(喔...那有需要協助嗎)，不用，不用。」

廣告 廣告

另一頭，人瑞子女告知警方自己也是家屬，迅速將人推上車，子女與配偶間爆發「搶人大戰」，因為王姓人瑞，年初突然與看護登記結婚，但子女們事前毫不知情，懷疑老父親是「被拐去結婚」。

102歲的王姓人瑞，過去從事土地代書工作，投資眼光精準，名下有多處房地產，還有子女們每月給付孝親費，身價近8億，68歲的賴姓看護，今年1月突然與人瑞登記結婚，證人卻是找來自己的熟人和小兒子，人瑞家屬指控，看護婚後名下多出7棟房產和千萬現金，質疑對方動機不單純。

王姓人瑞兒子說：「當然就貪圖我爸爸的錢，她已經拿了很多房子還有錢，(父親的)金庫裡面現金有三千多萬，那些錢是我們每一個月，固定繳給我老爸爸的孝心費耶。」王姓人瑞子女，目前已經將人接回家中照顧，與兒孫共度新年，也將向法院聲請父親的監護權，但賴姓看護也提告人瑞子女強制罪，雙方對簿公堂。

原始連結







更多華視新聞報導

人瑞突與看護結婚！ 子女質疑父認知退化「被拐去」

醫院門口搶人！ 家屬推父狂奔 看護跪地哭喊救人

看護推輪椅搭手扶梯翻落 翁重摔慘波及婦人

