醫院大廳鈔票「天女散花」！正妹行政人員急送警所 警醫聯手尋獲失主





台中烏日區日前發生一起溫馨的拾金不昧事件。烏日林新醫院一名吳姓行政人員，在醫院大廳拾獲散落一地的兩萬元現鈔，旋即送往三和派出所。員警立即與醫院通力合作，不僅調閱監視器鎖定失主，更在電話連繫不上時，親自登門尋人。失主接獲員警通知才驚覺現金不見，大讚：「員警和醫院真的太暖心了！」

日前上午10時許，烏日林新醫院行銷部一名吳姓正妹行政人員，在一樓掛號櫃檯前驚見多張鈔票散落一地，現場卻無人認領。吳姓正妹深知病患或家屬帶著錢就醫極為重要，立刻將拾獲的新臺幣2萬元，送往烏日分局三和派出所招領。

三和派出所所長楊儒陸深知失主一定心急如焚，立即指派員警前往醫院調閱監視器。畫面顯示，一名男子在櫃檯繳費掏取物品時，口袋內的現金不慎滑落，但他並未察覺便逕自離開。員警隨後商請醫院公關室與掛號處協助，比對該時段的繳費紀錄，終於成功查出失主的身分。

然而，尋人過程一波三折，員警多次撥打吳男電話皆未能接通。考量這筆錢可能是失主的重要醫療費或生活費，員警秉持鍥而不捨的精神，決定直接驅車前往吳男住處尋人，但吳男不在家，請管理員留言通知。

吳男接獲通知抵達派出所，員警說明原委時，吳男才下意識摸了摸口袋，驚覺口袋裡的兩萬元早已不見，嚇出一身冷汗。經檢視院內監視器時，感動地表示，當時滿腦子都在就醫流程，根本沒發現錢掉在醫院，對於醫院與警方為了這筆錢通力合作、甚至親自跑一趟，讓他感到既驚訝又溫暖，不斷向員警與熱心的吳姓正妹致謝。

臺中市政府警察局烏日分局長劉雲鵬表示，員警展現熱忱與鍥而不捨的精神，具體表現了警察「人民保母」的服務形象。同時，也特別感謝烏日林新醫院的通力配合，警醫聯手圓滿解決此事。劉分局長也藉此呼籲，民眾對自身的貴重物品應提高警覺，妥善保管自身財務，以防財產上損失；也提醒民眾如有拾得遺失物，請盡快送至警察機關或是管理單位，以免觸法。

