醫院大廳鈔票「天女散花」 正妹行政人員一撿……成暖心結局

〔記者許國楨／台中報導〕台中市烏日林新醫院前天上演一幕溫馨的拾金不昧場景，多張千元鈔票宛「天女散花」散落在醫院大廳，卻無人敢撿，一名外型亮眼的吳姓正妹行政人員發現後立刻撿起報警處理，警方與醫院聯手追查失主，甚至親自登門尋人，最終順利讓失而復得的兩萬元回到主人手中，讓失主又驚又暖。

事情發生在當天上午10時許，該醫院一樓掛號櫃檯前，人來人往間，地面卻散落著多張千元鈔票，當時現場民眾雖注意到卻因擔心誤會，沒有人貿然撿拾。

此時，醫院行銷部吳姓行政人員經過，發現鈔票散落一地，確認四下無人認領後，立刻將地上現金一一撿起，清點後發現竟多達2萬元，深知病患或家屬帶錢到醫院多半有急用，毫不遲疑便將現金送往烏日分局三和派出所招領，所長楊儒陸隨即指派員警返回醫院調閱監視器畫面，果見一名男子櫃檯繳費時從口袋掏取物品，現金不慎滑落至地面，但男子專注於就醫流程，完全沒有察覺，便匆匆離開醫院。

為盡快找到失主，警方進一步與醫院合作比對該時段繳費紀錄，終於鎖定吳姓男子身分，然員警多次撥打吳男電話始終無人接聽，考量這筆錢可能是醫療費或生活急用款項，決定親自前往吳男住處尋人卻未果，只好請管理員代為留言。

吳男接獲通知趕到派出所，聽完警方說明後，下意識摸了摸口袋，這才驚覺2萬早不翼而飛，當場嚇出一身冷汗，警方將現金如數歸還，吳男感動不已，頻向員警與拾金不昧吳姓行政人員致謝，直呼「真的太暖心了」。

