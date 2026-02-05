醫院大戰曝光！30年看護上位正宮 百歲人瑞妻控「醫外攔轎」劫夫 怒告10子孫

百歲人瑞家屬在醫院門口搶人。鏡新聞

台北市中山區馬偕醫院門口日前驚傳街頭搶人戰，高齡102歲的王姓人瑞，在回診結束由賴姓女看護推輪椅離院時，遭子女、孫輩等10名家屬當眾攔截，賴女、家屬為爭奪老父的「監護權」爆發激烈拉扯。混亂中，照護人瑞多年的68歲賴女遭家屬推倒在地，事後已經向警方提告傷害、公然侮辱、強制罪，並協助聲請保護令。

照顧30年變「小媽」 家屬驚老父被登記

據了解，王姓人瑞早年從事土地代書，名下擁有多筆精華地段土地與房產，估計市值高達數億元。事件的起因源於今年1月間，家屬指控，原本照顧老父30多年的賴姓看護，過去服務表現良好，但自從老父親去年跌倒、精神狀況轉差後，家屬欲探視或接回照護都頻頻碰壁。賴女更語出驚人表示「他是我老公，他想跟我住。」

女看護遭推擠受傷，已向警方提告。鏡新聞

眾人在醫院門口大戰。鏡新聞

家屬追查發現，王姓人瑞竟在今年初與小他34歲的賴姓看護辦理結婚登記，而子女全被蒙在鼓裡。家屬強烈質疑，賴女是覬覦老父親名下的上億財產，並限制其行動與聯絡，在諮詢律師後，才決定趁老父回診時發動「搶人計畫」。

輪椅戰驚動警方 家屬高喊「是家人」

案發當天（3日）下午，家屬守候在馬偕醫院門口，見賴女推著人瑞步出醫院，隨即上前攔阻並試圖將輪椅推走。賴女不甘示弱，雙方在街頭爆發肢體衝突，賴女更在拉扯中眼部受傷、被推倒在地。保全上前關切詢問是否幫忙，家人還一邊推輪椅跑，一邊說「沒事沒事，我們是家人。」

警方獲報後趕抵現場平息混亂，家屬主張父親行動、對外聯絡都被限制，結婚登記不可能是老父親本意；賴姓看護則憤慨表示， 結婚是王姓人瑞自願，雙方有深厚感情，要告家屬傷害、公然侮辱及強制罪。

家屬在醫院將百歲人瑞推走。鏡新聞

臨櫃應答正常 戶政事務所依法辦理

針對家屬質疑「百歲老翁如何結婚」，中山區戶政事務所表示，當初兩人臨櫃辦理登記時，王姓人瑞的對答表現正常，且符合法律相關登記規定，因此並無理由拒絕，屬依法受理。目前賴姓看護已正式對家屬等10人提出告訴，並聲請保護令。



回到原文

