醫院大盜！ 5度闖馬偕偷平板.錢包 病人急報警
台北市 / 綜合報導
台北市馬偕醫院九月傳出有男子大膽到病房行竊，一名病人在住院期間曾經短暫離開病房，回去之後發現平板電腦不見了，立刻報警，警方追查鎖定形跡可疑的男子逮到這名慣竊，他光是九月就五度闖進馬偕醫院病房行竊，得手10萬元，警方追查發現他在9月到10月，陸續在台北馬偕，市立聯合醫院跟新光醫院等偷東西，共偷了20萬元，事後馬偕醫院對此回應，將會加強院內宣導以及院內巡檢，不讓類似事件再次發生。
黑衣男子，走在醫院外頭，看起來相當自然，手上還提著，一個綠色袋子，但他其實是名醫院大盜，袋子裡頭還有剛偷完的，平板電腦，員警VS.男子，員警VS.男子說：「你本人喔，北檢檢察官開立的拘票。」警方接獲，有病人的東西被偷走，立刻調閱監視器，鎖定男子，最後在男子住處，找到他將人帶回偵辦。
記者張權說：「這名男子鎖定醫院的病房，只發現裡頭沒有人，又見到地上或床頭上面有包包，就會進去把值錢的東西，通通偷走。」民眾說：「本來多人病房，好像這方面就比較難防，如果你真的要控管這麼嚴，對醫院應該是有困難，因為探病本來就是比較複雜。」民眾說：「這有點離譜，護士(護理師)他們都會提醒我們，所以我們自己都有注意。」
醫院病房行竊，就發生在今年九月，台北市中山區馬偕醫院，這名傅姓嫌犯，平常居無定所靠偷竊維生，2日他趁病人短暫離開病房的時間，偷走平板電腦他用相同手法犯案，病人或家屬都受害，9月五度闖進馬偕醫院行竊，得手10萬多元。
誇張的是嫌犯從九月到十一月，包括新光醫院聯合醫院，以及馬偕醫院都成為目標，行竊共11件，不法所得共20萬元，台北市中山分局中山二派出所長歐陽勳說：「至竊嫌住所埋伏，於本(月)11月19日將其緝捕到案。」
馬偕醫院也表示，院內會長期加強宣導，定期巡檢也會多加提醒民眾，嫌犯看準病房半開放式空間，大搖大擺闖入行竊，所幸人已經被逮捕歸案，以後住院還是要看緊，身上財物別讓竊賊有機可趁。
