醫院好年終 長庚5.2個月、振興6個月

長庚醫院宣布，2025年度年終獎金核發5.2個月本薪、加發2萬元紅包，發出年終總額逾52.4億元。（本報資料照片）

再半個月就要過年了，各醫院年終福利陸續出爐。長庚醫院宣布，2025年度年終獎金核發5.2個月本薪、加發2萬元紅包，發出年終總額逾52.4億元，以肯定全體同仁一年來的付出與專業貢獻，已於1月30日入帳，讓2萬多名員工開心過好年。

長庚醫療財團法人主任委員程文俊表示，目前長庚醫療體系共有2萬5千名員工，醫院最重要的資產始終是「人」，提供具競爭力的薪酬與完善福利，是打造幸福職場重要指標，也才能在高壓下，持續守護病人與醫療品質。

亞東醫院30日也宣布，今年年終獎金為4.2個月，依職別額外加發最高5萬元紅包慰勞，發放總額逾6.5億元、年增18％。同時，自今年起啟動全院薪資調整，針對非醫師專任全職同仁，每人每月加薪2千元，平均調幅5.4％，創下近20年來最高單次調幅紀錄，全年人事成本增加1.44億元，近三年累積薪資調幅已達17.4％。

至於其他醫院，北醫體系在30日發放年終獎金2個月，並在去年10月發放考績獎金0.5至2個月，加上春節獎金、專案特別獎勵金、盈餘獎金等，各類獎金發放總額約13億元。

日前振興醫院院長魏崢低調證實，振興醫院2025年年終平均6個月、全院普發2萬元獎金，且年終平均6個月已是第3年發放，今年將為全院人員加薪5％；新光醫院年終獎金則與往年相近，約為3至3.75個月，今年起新增1億元為全體員工調薪，平均每人加薪3.5％。