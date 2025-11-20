醫院學校成戰爭攻擊目標 全球兒童死傷2006年來新高

（中央社倫敦20日綜合外電報導）總部位於英國的「救助兒童會」（Save the Children）今天報告指出，由於戰爭愈來愈集中於都市地區，爆炸性武器去年造成兒童死亡或受傷人數創下歷史新高。

法新社報導，這家慈善組織援引聯合國數據表示，去年全球約有1.2萬名兒童在衝突中被殺害或受傷。這是自2006年開始統計以來最高的數字，比2020年增加42%。

過去，戰區兒童更可能因營養不良、疾病或醫療系統崩潰而死亡。

然而「救助兒童會」指出，隨著加薩、蘇丹與烏克蘭等衝突不斷在都市地區擴大，醫院、學校與住宅區遭到炸彈與無人機攻擊，讓兒童愈來愈常被捲入其中。

報告指出，2024年戰區中超過70%兒童傷亡是由飛彈、手榴彈等爆炸性武器造成，高於2020至2024年的平均值59%。

「救助兒童會」衝突與人道倡議高級顧問斯特里申內茨（Narmina Strishenets）說：「世界正目睹童年蓄意被毀滅，且證據無可否認。」

「在今日戰爭中，兒童付出最高的代價…飛彈落在孩子睡覺、玩耍和學習的地方，把應是最安全的地方，如住宅與學校，變成了死亡陷阱。」

兒科急診醫師、兒童爆炸傷害合作計畫共同創辦人里夫利（Paul Reavley）表示：「兒童比成人更易受到爆炸性武器的傷害。」

2024年造成兒童傷亡最多的衝突包括，加薩與被占領的約旦河西岸、蘇丹、緬甸、烏克蘭與敘利亞。

報告指出，近年來對兒童最致命的衝突發生在加薩。以色列在2023年10月遭哈瑪斯襲擊後發動戰爭，迄今已有2萬名兒童在加薩死亡。（編譯：徐睿承）1141120