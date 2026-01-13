醫院宣導「我今天願意加班」 醫護熱議炸鍋

中部中心／李文華 彰化報導

彰化基督教醫院，宣布今年年終，給出3.5個月，創下院史新高，醫護人員們開心拍手叫好，不過最近在網路上卻有人PO出一張海報照片，就是醫院宣導"我今天願意加班"、"再一刀就好"，引爆議論醫護炸鍋。

粉紅色字體，大大的7個字，"我今天願意加班"，下方還有各種語錄，呼籲自主加班，就是這張宣傳圖，讓醫護人員，通通炸鍋。





在醫療人員極缺的狀態下，部分醫院需要靠加班，才能夠應付人力需求，但這張宣導圖，引來大量痛批，而張貼公告的，就是彰化基督教醫院的開刀房，

彰基總共有35間開刀房，平均每天有115台常規刀，26台急診刀，院方表示，在將近2000名護理師中，只有開刀房的麻醉護理師和手術護理師需要加班，也因此在今年，除了給出創新高的3.5個月年終，還加碼給這些人員獎金，最高的給到了10.5個月！





加班宣傳圖，意外引爆熱議，院方再三強調，一律採自願性，絕對不會強制員工加班。

