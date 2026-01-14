醫院將引進外籍照服員？石崇良：鎖定中階人才、目標服務3萬床

衛福部長石崇良。（李念庭攝）

衛福部擬開放醫院聘雇外籍照服員，協助照顧急性病房患者，引發護理界反彈。衛福部長石崇良表示，「住院整合照護計畫」截至去年約提供5千床服務，今年目標擴大至3萬床，預算也從5億擴充到25億元，人力短缺之下，希望優先引進在台待6年以上、受過訓練的「中階技術人員」，將持續與護理界溝通。

台灣護理產業工會昨日發聲明指出，反對衛福部在制度、配套未完善下，倉促引進外籍人力，徒增第一線基層混亂。住院整合照護計畫至今未訂定合理人力比、沒有明確工作項目與管理制度，導致勞動條件惡劣、流動率極高。工會多次反映，衛福部卻從未正面回應。

工會認為，政府不改善制度與勞動環境，卻想用更弱勢的外籍人力來填補缺口，且難以確保外籍照服員語言溝通是否順暢、實際工作項目與專業界線如何界定等，攸關病人安全與第一線工作者權益，重大政策衛福部卻未與第一線人員充分討論。

衛福部長石崇良今日表示，長者住院不只是醫療問題，可能還有生活上需要協助的地方，過去這些工作落在護理人員身上，或須由家屬另外花錢請看護協助。衛福部過去3年推動「住院整合照護計畫」，採醫院共聘制度，由醫院統一聘雇照服員，由公務預算補助每床750元。

石崇良指出，3年推動下來口碑不錯，民眾只要花最多一天1千元、有的醫院也不收額外費用，大大減輕家屬照顧及經濟壓力；也降低護理人員工作負擔，可專心在護理工作上，不需要協助翻身、如廁等生活照顧，兩方面反應都很好。

截至去年，參與「住院整合照護計畫」醫院共約110家，聘雇約2700名照服員，提供服務床數約5千床。石崇良說，由於計畫反應佳，高齡化社會下也確實有需要，今年目標擴大至3萬床，也就是將近7萬床急性一般病床的一半；經費部分去年投入約5億元，今年爭取擴充到近25億元規模，希望服務更普及。

然而，人力面臨很大瓶頸，石崇良指出，考慮各行各業人力短缺，希望借重國內已有的經驗，也就是在台灣待6年以上、受過照服員訓練的「中階技術人員」，讓計畫大幅提升。

石崇良說，外界擔憂語言溝通問題，但對象限定為在台6年以上經驗，語言上應有相當能力；技術上，也必須通過照服員訓練，對工作本身有熟悉度。會持續與護理工會溝通，希望協力讓好的政策繼續推動。

