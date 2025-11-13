醫院尋仇開槍！警追到死巷，3男欲「棄車落跑」遭壓制。（圖／TVBS）

台南學甲區發生一起驚險警匪追逐，一名30歲莊姓男子因網路口角而在麻豆一家醫院對空鳴槍威嚇，隨後逃回學甲區住家。警方經過12小時追查，在11日晚間於學甲慈濟宮廟埕附近的死巷成功逮捕嫌犯。莊姓男子與兩名友人乘坐紅色轎車逃逸，最終因進入死巷而被警方包圍。嫌犯初始否認持有武器，但在面對監視器畫面和證人指證後，才供出槍支藏放地點。

醫院尋仇開槍！警追到死巷，3男欲「棄車落跑」遭壓制。（圖／TVBS）

當紅色轎車駛入巷弄時，車輛尚未完全停妥，副駕駛和後座乘客就急忙開門逃離。警方迅速追趕，而開車的莊姓男子雖想留在車內，但剛開門就被員警團團包圍並壓制在地。先行逃跑的兩名友人在大街上被便衣警察撲倒制伏，引起許多路過民眾駐足圍觀。

廣告 廣告

台南學甲區巷弄內發生警匪追逐，目擊民眾表示：在鄉下地方相當罕見。（圖／TVBS）

有目擊民眾表示，整個過程就像警匪追逐一般，警車鳴笛聲不斷，嫌犯最終在此處被攔截，現場聚集了不少圍觀群眾。另一位目擊者認為，警方可能是在抓捕通緝犯才會如此行動，這在鄉下地方是相當罕見的情況。還有民眾表示，由於擔心嫌犯闖入，店家員工都不敢外出。

台南日前發生槍擊案，警方12小時內，就在學甲區逮到嫌犯。（圖／TVBS）

這起警匪追逐事件發生是在台南麻豆一家醫院停車場。30歲的莊姓男子因與人在網路上發生口角衝突，於當日清晨7點前往開槍尋仇，隨後返回學甲區住家。警方經過12小時的緝捕行動，終於成功將其逮捕。

關於槍枝問題，有目擊民眾與警方交談時推測，嫌犯可能沒有時間丟棄武器，但也不排除早已丟棄的可能性。莊姓男子被帶回偵訊時起初否認持有武器，但在警方出示監視器畫面並有證人指證的情況下，他於隔天才供出槍支的藏放位置。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

更多 TVBS 報導

棄車逃逸！涉案毒嫌「跳車狂奔」無人車滑行50公尺 撞上人行道

冒險鬧區開槍！ 警曝用槍時機：對方撞機車涉毒駕

粉衣女取款11次竟辯「只在解任務」！警逮詐團車手搜出「這物品」

大樓火警上百人驚逃！ 竟是19歲男與女友吵架縱火害的

