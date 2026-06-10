醫院對面！北市鄭州路現天坑 林亮君曝可能需斷電處理：紅綠燈維持運作

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者楊士誼／台北報導

今（10）日上午10時41分，鄭州路人行道上的變電箱，因道路塌陷而位移倒塌，路人見狀急忙報案；警方獲報後趕抵現場，隨即拉起封鎖線警戒，由於現場就在中興醫院正對面，北市警方不敢大意，已通知台電公司及相關單位到場，藉以釐清塌陷原因。北市議員林亮君表示，稍後需暫時斷電，恐會影響周遭交通號誌，但市府會調派發電機運作，團隊並已要求警方維持交通。

林亮君發文表示，團隊接獲民眾通報後，馬上前往現場了解狀況、通報相關單位，目前警方已到場拉設封鎖線，各單位也正趕往處理中。現場暫時不影響車輛交通，請大家經過附近時多加留意，注意安全。

廣告 廣告

林亮君強調，由於這週連日大雨，請大家出門一定要安全第一，若有任何積水、淹水、塌陷等意外狀況，可私訊或打電話到服務處，會馬上幫大家解決。她也表示，由於變電箱陷落，稍會需要暫時斷電，恐會影響周邊交通號誌，團隊已要求交通警察大隊到場交維，交工處也會調派發電機來發電維持燈號運作，請大家行經周邊時要多留意。

更多三立新聞網報導

再批黃國昌新書！林亮君嗆「不厚道」：不應該這樣寫

當年時代力量稱「黃國昌有到醫院關心洪慈庸」 林亮君：根本就沒有

台北千架無人機秀「0宣傳」！林亮君批：蔣萬安市政出大問題

沈伯洋「遊戲課金」也被罵！林亮君直呼無理：一群理解能力有問題的人

