醫院年終揭曉！長庚發5.2個月加2萬 部北醫1.5個月另給1.8萬

新台幣示意圖。取自pixabay圖庫



各醫療院所陸續公佈年終獎金。在全國擁有十一大院區的長庚醫療體系，今（30）宣布2025年度的年終獎金，將核發 5.2個月本薪，另加發新臺幣2萬元紅包，發出的年終總額逾52.4億元，而這些獎金都在今天入帳，讓二萬多名員工開心過好年。

長庚醫療財團法人主任委員程文俊表示，2025年長庚醫院仍面臨整體醫療環境嚴峻的挑戰，在此艱困情勢下，幸賴全體同仁秉持專業精神，堅守崗位、通力合作，致力提升優質病人服務，努力達成經營目標。董事長王瑞慧為肯定全體同仁的付出與貢獻，並放眼整體營運與醫院永續發展需求，核發此次年終獎金與紅包，以感謝同仁的辛勞付出，期盼未來持續攜手精進，共同守護全民健康。

廣告 廣告

程文俊表示，醫院最重要的資產始終是人，提供具競爭力的薪酬與完善福利，是打造幸福職場的重要指標。目前長庚醫療體系共有2萬5千名員工，在各自崗位上發揮專業與承擔重大責任，唯有建構穩定且被支持的團隊，才能在長期高壓下，持續守護病人與醫療品質。

長庚醫院表示，每一項榮耀的背後，都是同仁長期專業投入與制度支持共同累積的成果。長庚醫院將持續以人為核心，深化幸福職場制度，凝聚團隊韌性，攜手打造兼具專業實力與人文關懷的醫療體系，實踐醫療機構對社會長期且穩定的責任。也希望在醫療艱困與醫療人力面臨挑戰的大環境中，同仁繼續攜手努力，追求創新與卓越。

另外，振興醫院院長魏崢日前低調證實，振興醫院已連續第三年發放6個月年終獎金。他表示，院方整體財務狀況尚可，因此盡量將成果回饋給員工，也獲得董事會全力支持。今年除年終獎金外，院方另普發2萬元獎金，並針對全體職類員工調薪5%。

新光醫院副院長洪子仁指出，新光醫院年終獎金約3至3.75個月，發放總額超過2.8億元；同時自今年1月1日起，砸1億元為全體員工調薪，每月定額加薪1800元，若加上各項獎金，光是白班的護理人員薪資，平均將可達6萬5100元。

馬偕醫院方面，去年12月先行發放聖誕節禮金3000元、特別獎勵金4萬5000元，今年1月實施全面調薪3.5%，連續第三年調薪，總調薪幅度達10.6%。

北醫體系則表示，為感謝第一線同仁的辛勞，將盈餘回饋同仁，已於去年10月發放考績獎金0.5至2個月，今日亦已發放年終獎金2個月、春節獎金、專案特別獎勵金、盈餘獎金等，各類獎金發放總額約13億元。

公立醫院台大醫院、台北榮總比照公職人員規定1.5個月薪水；部立台北醫院年終比照公家機關，「年終1.5個月」，另外發「18000的獎金」，以及發「久任激勵獎金」。

更多太報報導

好羨慕！高雄老店「老江紅茶牛奶」年終超狂 店長爽領141萬

八大公股年終揭曉！平均８個月、台企銀最吸睛

年終獎金聰明運用！上班族「333法則」三招強化財務健康