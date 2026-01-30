醫院年終開獎》長庚5.2個月、振興連三年發6個月

農曆春節將至，國內各大醫療院所陸續公布年終獎金與福利措施，以實質獎勵肯定醫護同仁在高度壓力下的專業付出。長庚醫療體系、振興醫院、新光醫院及臺北醫學大學附設醫院體系，陸續公布年終金額，並透過調薪、留任獎金及住宿優惠等福利，期盼在護理人力流失的挑戰下穩定醫療量能。

長庚發放5.2個月加兩萬紅包 總額逾52億今日入帳

長庚醫療財團法人今（30）日宣布，2025年度年終獎金將核發5.2個月本薪，並額外加發新臺幣2萬元紅包。長庚體系目前在全台擁有11大院區，員工總數約2萬5千人，此次發出的年終總額突破52.4億元。長庚醫療財團法人主任委員程文俊強調，醫院最重要的資產是人才，提供具競爭力的薪酬是打造幸福職場的關鍵。這筆獎金已於今日正式入帳，讓全體員工在節前獲得實質回饋。

振興蟬聯「6個月年終」冠全台

被外界譽為「開心醫院」的振興醫院，今年持續維持優渥福利，宣布年終獎金核發6個月，這已是該院連續第三年維持此一水準。除了高額年終，院方為體恤所有醫護人員的辛勞，特別加發2萬元全院普發獎金。此外，振興醫院也預告未來規劃，宣布明年全體員工將統一加薪5%，展現留任人才的決心。

新光加薪並推護理激勵方案 白班護理平均薪資破六萬

新光醫院今年公布年終獎金落在3至3.75個月，並同步推動多項待遇調整。自明年元旦起，全體員工每人加薪1800元，平均調幅約3.5%。針對缺口較大的護理人力，新光醫院大幅提升新進三班制護理人員起薪至每月5萬2800元，並提供到職簽約金7萬元與每月5000元留任獎金。加計績效獎金後，白班護理人員平均薪資可達6萬5100元，院方更配套提供4年免費住宿，全方位強化招募誘因。

北醫體系已發2個月考績+2個月年終

台北醫學大學附設醫院體系則採取分階段發放機制，將盈餘直接回饋給第一線同仁。北醫說明，去年10月已先行發放0.5至2個月的考績獎金；今日則接續發放2個月的年終獎金，並包含春節獎金、專案特別獎勵金及盈餘獎金。統計北醫體系各類獎金發放總額約達13億元，透過多元的獎勵制度肯定員工在防疫與日常診療中的貢獻。