醫院年終 振興、長庚超過5個月

（中央社記者曾以寧、沈佩瑤台北30日電）農曆春節將至，各大醫學中心相繼發放年終獎金慰勞員工，其中，振興醫院平均年終有本薪6個月加普發新台幣2萬元，長庚體系也核發5.2個月本薪加2萬元紅包。

在全國擁有11大院區的長庚醫療體系，今天透過新聞稿宣布2025年度的年終獎金，將核發5.2個月本薪，另加發2萬元紅包。全體系2萬多名員工，發出年終總額逾52.4億元，獎金於今天入帳。

長庚醫療財團法人主任委員程文俊表示，2025年長庚醫院仍面臨整體醫療環境嚴峻的挑戰，在此艱困情勢下，幸賴全體人員秉持專業精神，堅守崗位、通力合作，致力提升優質病人服務，努力達成經營目標。董事長王瑞慧為肯定全體人員的付出與貢獻，核發此次年終獎金與紅包。

新光醫院部分，副院長洪子仁說明，年終獎金已於1月28日發出，跟往年一樣為3到3.75個月，全院總計發超過2.8億元。

除了年終獎金，新光醫院更在年初就加薪。洪子仁說，今年1月份起，全院除主治醫師外，包含技工、醫技、護理等所有人員，都加薪1800元，以純白班護理師為例，月薪起薪達5萬3800元。

台北醫學大學醫療體系指出，為感謝第一線工作人員的辛勞，已於去年10月發放考績獎金0.5至2個月，今天也已發放年終獎金2個月、春節獎金、專案特別獎勵金、盈餘獎金等；各類獎金發放總額約13億元。

振興醫院向中央社記者證實，今年年終獎金平均本薪6個月，普發2萬元。

公立醫院部分，年終獎金則比照公職人員規定，保底1.5個月薪水，如台大醫院、台北榮總都是固定年終價碼。（編輯：管中維）1150130