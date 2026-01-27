醫院急診塞爆！流感重症死亡87%沒打疫苗 疾管署示警：農曆年前恐還有一波

單週類流感破11萬急診塞爆，重症87%沒打疫苗，疾管署表示公費疫苗剩13萬劑，呼籲民眾農曆春節前快接種。 圖：疾管署／提供

[Newtalk新聞] 氣溫驟降，醫院急診室近期被掛病號的民眾塞爆，單週類流感就診衝破11萬人次。疾管署示警，流感疫情呈上升趨勢，統計顯示本季重症患者中，高達87%未接種疫苗。由於農曆春節將至且氣溫變化大，病毒傳播風險恐再升高，目前公費流感疫苗全台庫存告急，僅剩約13萬劑，呼籲民眾趕在疫苗用罄前完成接種。

依據最新監測資料，今年第3週(1/18-1/24)類流感門急診就診達到110,501人次，較前一週上升3.9%，顯示疫情正持續加溫。在上週(1/20-1/26)新增的14例流感併發重症病例中，多達11例感染H3N2病毒，3例為B型流感；而新增的5例死亡個案，全數都是感染H3N2。疾管署指出，實驗室監測結果顯示，目前社區流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中又以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

檢視本流感季(114-115年)整體數據，截至目前已累計472例重症病例，其中H3N2佔大多數，死亡病例則累計93例。進一步分析重症患者背景，65歲以上長者占了63%，具慢性病史者占83%，且最關鍵的是，有高達87%的重症患者並未接種本季流感疫苗。疾管署說明，全球流感整體活動度仍高，鄰近的韓國近期呈上升趨勢，多國處於相對高點，南美洲則出現H3N2及H1N1共同流行，顯示病毒威脅不容小覷。

針對疫苗接種進度，疾管署今(27)日表示，截至今年1月26日止，公費流感疫苗已接種約669.4萬人次，全台剩餘庫存僅約13.3萬劑，數量告急；新冠疫苗則累計接種約163.7萬人次。疾管署進一步強調，近期氣溫變化劇烈，可能增加疾病傳播風險，而「疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力」，呼籲符合接種資格之民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患等高風險對象影響甚鉅，應儘速接種公費流感及新冠疫苗，保護自己及家人的健康。

在新冠疫情方面，國內目前處於低點波動，第3週門急診就診計1,018人次，較前一週下降6.5%。不過上週仍新增5例新冠併發重症本土病例。自114年10月起累計59例重症，其中6例死亡，這些重症病例有95%未接種本季新冠疫苗。疾管署指出，全球近期新冠病毒陽性率上升，以非洲及西太平洋區明顯增加，目前全球流行變異株以XFG比例最高，鄰近國家如中國、香港、日本及韓國則以NB.1.8.1為主。

為了方便民眾就醫與用藥，疾管署提醒，自1月20日至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需快篩即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。此外，尚未接種本季新冠疫苗者可把握1月1日至2月28日擴大接種期間儘速接種；國內新冠疫苗不良事件通報情形與流感疫苗相當，並無觀察到須立即採取相關措施的安全疑慮。疾管署呼籲，近期氣溫變化大，民眾應落實勤洗手、咳嗽禮節，若出現發燒、咳嗽應戴口罩並在家休息；一旦出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，以降低併發重症風險。

