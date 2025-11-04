醫院推「溫柔生產」照護模式 醫師與助產師共照降低生產風險

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】隨現代孕產觀念演進，孕婦對生產的期待不只母子均安，更希望在專業醫療保障下獲得美好的、受尊重的生產體驗。台中慈濟醫院婦產科蘇修緯醫師積極推動「溫柔生產」照護模式，透過「產科醫師」與「助產師」共同照護，讓生產結合專業安全與人文溫度，不再是冰冷的醫療程序。

孕產照護不可缺的專業 「助產師」更充裕時間陪伴產婦

蘇修緯醫師表示，臺灣超過九成九的新生兒由醫師接生，大眾對助產師的專業角色相對陌生。然而英國、荷蘭、北歐、日本等醫療先進國家，助產師是孕產照護體系不可或缺的專業人員，能提供完整的產前檢查、超音波檢查、靜脈注射、傷口縫合及新生兒照護等服務，對於低風險的懷孕生產，孕產婦死亡率與新生兒健康指標均表現優異，充分證明助產師在孕產照護的重要價值。

「產科醫師的核心職責在於風險評估與醫療介入，而助產師則能投入更充裕的時間陪伴產婦，運用按摩、呼吸技巧、姿勢調整等非藥物方式提供協助，兩者的專業領域相輔相成，而非取代。」蘇修緯醫師強調，以醫院為基礎的共照模式，能讓孕產婦在醫療安全與人文關懷間取得最佳平衡。

醫院具備完整醫療資源設備 讓孕婦產程時有更多選擇權

醫院醫師專業守護，孕婦能透過精密產前檢查即早發現妊娠糖尿病、子癲前症等高風險狀況，立即介入適當治療。如面臨難產、胎兒窘迫或產後大出血等緊急狀況，醫院具備完整醫療資源與設備，能迅速執行剖腹產、緊急輸血等救治措施，全方位保障母嬰生命安全。此外，醫院還能提供減痛分娩或麻醉藥物等多元化疼痛控制選項，讓孕婦面對產程時擁有更多自主選擇權，無需過度擔憂生產過程的漫長與疼痛。

助產師注入人文溫度、個人服務 助準父母迎接新生命

助產師的專業介入則為醫療照護注入更多人文溫度與個人服務。助產師能設計實務導向的產前衛教課程，協助準父母提前做好身心準備；協助產婦量身制定個人生產計畫，深入討論會陰側切、延遲斷臍、親子肌膚接觸、母嬰同室等重要議題；待產過程提供長時間專業陪伴，透過溫柔按摩手法、專業呼吸引導技巧與舒適的姿勢調整，協助產婦以更自然放鬆的狀態迎接新生命到來。

醫師、助產師共同照護模式 擁有醫療安全與溫柔陪伴

蘇修緯醫師強調，醫師與助產師並非競爭對立關係，而是密切合作的專業夥伴。期待「溫柔生產」體驗的孕婦，共照模式能提供堅實的醫療安全後盾；對高風險妊娠或選擇在醫院環境生產的孕婦，助產師的專業介入能讓整個生產過程更貼近個人需求與期待，創造更正面的生產記憶。

