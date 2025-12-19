醫院推「MRI腦血管檢查」 患者免開刀解除中風風險

衛生福利部基隆醫院近期推出「MRI腦血管健康檢查」服務，已成功協助兩位民眾及早發現腦血管異常。這兩位患者分別被診斷出顱內血管狹窄及未破裂大動脈瘤，經微創血管治療後，均解除危機並順利出院。

衛生福利部基隆醫院近期推出「MRI腦血管健康檢查」服務。（圖／基隆醫院）

基隆醫院特聘的陳啟仁表示，第一位70多歲的患者曾因動脈瘤破裂在其他醫院接受開腦夾壁手術，自認已痊癒而未再追蹤。近日因頭痛症狀至基隆醫院接受「MRI腦血管健康檢查」，意外發現有兩顆新生動脈瘤，大小分別為12毫米及3毫米，且位置就在先前手術夾子旁邊。

廣告 廣告

「病人害怕再度開腦，經討論後決定採用免開刀的顱內動脈瘤血管內栓塞治療。」陳教授解釋，這項技術利用血管攝影，透過特殊導管引至腦動脈瘤內，放置線圈及密網支架來栓塞動脈瘤。密網支架不僅能減少動脈瘤的血流，同時降低血管壁壓力，防止復發。手術過程順利，患者已完全康復出院。

左側為正常電腦斷層，右側為動脈瘤破裂後出血的樣子。（圖／基隆醫院）

第二位同樣70多歲的患者則因頭暈及走路不穩就醫，經「MRI腦血管健康檢查」發現右側頸動脈及右側顱內椎動脈嚴重狹窄，左側椎動脈已完全堵塞。陳啟仁教授為預防中風發生，同時為患者進行右側頸動脈及右側顱內椎動脈的血管整型及支架置放，經過治療後，病人不但血壓變得好控制，頭暈症狀也消失了，目前定期門診追蹤。

基隆醫院放射診斷科王超然主任指出，面對腦血管病變，最佳策略是「防患於未然」。「若民眾有腦血管病變家族史，或三高的潛在危險因子，在未達健保罹病的檢查條件時，可考慮安排自費MRI腦血管健康檢查。」

基隆醫院特聘的陳啟仁指出，這項技術利用血管攝影，透過特殊導管引至腦動脈瘤內，放置線圈及密網支架來栓塞動脈瘤。（圖／基隆醫院）

王主任強調，這項檢查專為腦部與頸部血管異常設計，不同於一般腦部MRI檢查，無須施打顯影劑，約30分鐘即可完成，有助民眾了解自身腦部與頸部血管健康狀況。

隨著MRI腦血管健康檢查的普及，未破裂動脈瘤與腦血管狹窄的偵測率大幅提升，而不須動刀的微創血管內治療技術近年也進展迅速。過去這類微創治療多在醫學中心才能執行，基隆地區民眾需跨縣市求醫。衛生福利部基隆醫院特聘陳啟仁教授駐診，開設「腦血管微創治療特診」，讓基隆鄉親能在地檢查與治療，不用開刀就能化解出血性或缺血性中風的風險。

延伸閱讀

洩油完取下輪檔失控！ 油罐車撞分隔島前輪變形全毀

里長變流氓！插乾股、討公關費遭拒 找黑道打人被起訴

李在明提禿頭藥納健保！稱關乎「生存問題」 脫髮概念股大漲