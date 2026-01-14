醫院搶家庭看護 挨批政策短視

衛福部擬開放資深外籍看護轉任醫院「外籍照服員」，雇主協會憂心衝擊弱勢失能家庭，侵害家庭照護權益。（本報資料照片）

衛福部近日向勞動部提開放醫院讓資深外籍看護轉任「外籍照服員」，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會對此表達憂慮，認為此舉會從最弱勢的失能家庭，抽走已辛苦養成多年的看護資源，侵害家庭照護權益，呼籲衛福部勿以短視政策，犧牲基層家庭與整體醫療體系。

僱主協會指出，一旦醫院正式把資深家庭看護轉任外籍照服員，將吸引已在家庭端服務多年、熟悉照護流程的「熟手看護」轉往醫院。失能家庭被迫扮演體系的「無酬訓練場」，替整個照護體系吸收培訓成本，如今卻在成果成熟後被政策直接轉移，此種制度明顯違背社會公平原則。

僱主協會提及，可行的解方應是從源頭著手，與大專院校護理及照護相關科系合作，系統性培育具備中文或英文能力的本土護佐人力，並同步改善本國護理人員的勞動條件，而非以廉價引進與風險外包掩蓋制度失能。

台灣護理師醫療產業工會14日亦發出聲明，批評政府與院方高層無視病人安全，企圖以「廉價勞動力」掩蓋崩潰的醫療環境。根據工會最新數據顯示，台灣領有護理人員證書者高達31萬4896人，然而實際執業人數僅有19萬8000多人，執業率6成3。

工會顧問陳玉鳳強調，台灣不缺護理師，缺的是「合理對待」。台灣護理界薪資水平與高壓勞動完全不成正比，護病比持續畸形，1人甚至需照顧17～18個病人，在未改善勞動條件下強推外籍人力，疑有圖利醫院之嫌。工會舉例，日本在引進外籍照服員時，不僅要求通過嚴格的日語檢定方能上工，更堅持薪資待遇須與本國籍一致，以確保服務品質。語言溝通是醫療安全的底線，若連最基礎對話都有障礙，將讓本就過勞的護理師承擔更高風險。