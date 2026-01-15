醫院擬開放外籍照服員 失能家庭：搶「熟手看護」違公平原則

為解決醫院照護人力短缺問題，衛福部擬開放醫院聘雇外籍照服員，協助照顧急性病房患者，並計劃引進在台待6年以上的資深外籍看護轉任。此舉引發護理界與雇主協會強烈反彈，批評政策短視，恐衝擊弱勢失能家庭照護權益。

為解決醫院照護人力短缺問題，衛福部擬開放醫院聘雇外籍照服員，外界有許多不同意見。（圖／資料照）

衛福部長石崇良表示，今年目標將「住院整合照護計畫」從現有5千床擴大至3萬床，預算也從5億元擴充到25億元。由於人力短缺面臨瓶頸，希望優先引進在台待6年以上、受過照服員訓練的「中階技術人員」。石崇良強調，中階技術人員在台6年以上，語言上有相當能力，技術上也必須通過照服員訓練，對工作具一定熟悉度，未來會持續與護理工會溝通。

該計畫自111年推動以來，採醫院共聘制度，由醫院統一聘雇照服員並由公務預算補助。石崇良指出，計畫推動3年下來口碑不錯，民眾最多一天只要花1千元，甚至不用額外收費，大大減輕家屬照顧及經濟壓力，也降低護理人員負擔，可專心在護理工作，不需協助翻身、如廁等生活照顧。截止去年，共約110家醫院參與，聘雇約2700名照服員，提供服務床數約5千床。

台大醫院院長余忠仁表示，醫院薪資及作業型態跟長照機構、家庭有差距，醫院徵人有很大困難，即使台大近年提高薪資、優化照護流程，徵人還是越來越困難。他認為「外籍照服員應該進來」，只要經過訓練，包括語言都不是問題，只要工作範圍及規範制定清楚，理論上都能做到，政府應該要有宏觀政策做協助，很多國家做很早，台灣不應該因特殊考量停滯不前。

然而，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會對此表達憂慮，認為此舉會從最弱勢的失能家庭抽走已辛苦養成多年的看護資源，侵害家庭照護權益。僱主協會指出，一旦醫院正式把資深家庭看護轉任外籍照服員，將吸引已在家庭端服務多年、熟悉照護流程的「熟手看護」轉往醫院。失能家庭被迫扮演體系的「無酬訓練場」，替整個照護體系吸收培訓成本，如今卻在成果成熟後被政策直接轉移，此種制度明顯違背社會公平原則。

僱主協會提及，可行的解方應是從源頭著手，與大專院校護理及照護相關科系合作，系統性培育具備中文或英文能力的本土護佐人力，並同步改善本國護理人員的勞動條件，而非以廉價引進與風險外包掩蓋制度失能。

台灣護理師醫療產業工會14日亦發出聲明，批評政府與院方高層無視病人安全，企圖以「廉價勞動力」掩蓋崩潰的醫療環境。根據工會最新數據顯示，台灣領有護理人員證書者高達31萬4896人，然而實際執業人數僅有19萬8000多人，執業率6成3。

工會顧問陳玉鳳強調，台灣不缺護理師，缺的是「合理對待」。台灣護理界薪資水平與高壓勞動完全不成正比，護病比持續畸形，1人甚至需照顧17至18個病人，在未改善勞動條件下強推外籍人力，疑有圖利醫院之嫌。工會舉例，日本在引進外籍照服員時，不僅要求通過嚴格的日語檢定方能上工，更堅持薪資待遇須與本國籍一致，以確保服務品質。語言溝通是醫療安全的底線，若連最基礎對話都有障礙，將讓本就過勞的護理師承擔更高風險。

