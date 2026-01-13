醫院文宣「我今天願意加班」、「病人也在等你」遭炎上！ 眾人怒：情勒語句

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

近年面臨醫護人力短缺問題，各界紛紛盼提高待遇留住人，但傳出有醫院張貼「我今天願意加班」等標語的文宣，希望補足日常人力需求，引來大批網友怒轟根本情勒。

粉專「靠北護理師」發文貼出一張醫院文宣，只見上面出現「我今天願意加班」、「加班不可怕，沒人加才可怕」、「控台在等你，病人也在等你」、「英雄不一定穿披風，有時穿刷手服」、「再一刀就好」等標語，直呼「翻譯：『我們不想多請人，麻煩你們繼續用愛把這刀開完。啾咪』不知道這個幫人洗腳的logo，是哪家醫院啊？」

貼文曝光，引爆網友怒火，紛紛表示「看過情勒的，沒看過往死裡勒的！」、「超好笑的圖片。你要人加班加班費先拿出來吧」、「上層怎麼會覺得印這種文宣不會被罵翻」、「好笑的圖片。好笑的情勒語句」、「敢貼這張出來也真是」、「情勒好可怕，控台跟病人不是在等你，要說是醫院人員管理不當所以才沒人，沒那個人還訂那麼多床，醫院才是要好好想一下問題在哪裡」、「真還是假？可以這樣厚顏無恥？Btw，這種有加班費都可能有人做，沒有就滾蛋」；不過有人透露「被炎上今天馬上更改文案，還特地公告說近半年沒有強迫大家加班，笑死」。

另一個粉專「超級白急診醫師」同樣轉發該文宣，表示「修改一下更貼近現實喔」，並製作一張修改版，寫著「我今天不願意加班」、「加班不可怕，錢太少才可怕」、「控台在等你，家人也在等你」、「英雄不穿披風，是因為買不起披風」、「再一刀就倒！」等標語。

