醫院有床開不了！擬引進外籍護佐 勞長：沒有時間表

護理師不足導致醫院有床卻開不出來。因應護理人力荒，衛福部將開放醫院聘雇外籍護佐和照服員，協助急性病房護理師照顧病患，提升照護品質，最快今年4、5月有望上路，勞動部長洪申翰13日受訪時強調，沒有開放時間表，使用外籍人力會確保本國人工作權益，跟工會及公協會溝通，以有更多資訊評估。

因應醫院照護人力短缺問題，衛福部已與勞動部提案討論開放醫院聘僱外籍護佐及照服員，目標在第2季完成法規修訂，但引發護理師公協會反彈。衛福部部長石崇良近日受訪時強調，此舉是為了協助護理人員，而非取代護理工作。

洪申翰承認，衛福衛部有送來向勞動部申請希望照護系統使用外籍人力，但還是要確保本國人工作權益、必要性評估，也希望衛福部能與工作者的團體、公協會做好溝通，以有更多資訊評估。

