醫院查不出？她「買自篩」驗出腸癌最後裝人工肛門：醫生說太年輕不可能罹癌





綜合《BBC》等外媒報導，一名23歲女子至少看過20次醫生，卻在自行上網購買檢測工具後疑似患有腸癌，等到醫院確診時，癌細胞竟已擴散至淋巴結為「第3期大腸癌」，掀起癌症與健康相關議題的重視與討論。

醫院查不出！她自行驗出腸癌

外媒報導指出米莉・坦納（Milli Tanner）開始出現症狀時年僅19歲！她表示自己從2021年6月到2023年11月間，歷經至少「13次就診家庭醫師」、「1次急診」、「多次電話諮詢」，醫護人員認為她只是腸躁症、痔瘡或月經問題：「醫師說可能是喝太多酒造成的胃部不適，但我的出血和腹痛一直沒有停止」，甚至在一次前往急診室就診時，醫師還告訴坦納：「妳太年輕，不可能是癌症」，即使她拿出「血塊填滿整個馬桶」的照片求助，仍然沒有受到重視。

廣告 廣告

醫院查不出？女子「買自篩」驗出腸癌，最後裝人工肛門：醫生說太年輕不可能罹癌。圖片來源：pexels

坦納後來決定上網透過採購「FIT檢測工具」（糞便免疫化學測試套組檢查）追查病因，藉由檢測糞便中微量血液，發現結果為陽性，當她帶著報告求診時，雖然轉介做大腸鏡檢查，卻受限年齡不符合「高風險族群」，遭遇「排入普通等候名單，需等待約60週才結腸鏡檢查名額」的困境：「他們照NHS（英國國民保健署）規定來，因為我年紀太小，不能列為緊急個案，直到醫師自己再做一次FIT檢查呈陽性，才肯加快」。

「得知可能不孕令人心碎」

坦納直到院方重複檢測出現再次呈陽性的結果，才被列入「急件」，但她確診時已癌細胞已經擴散到淋巴結，進入「第3期大腸癌」。坦納接著接受化療、放療與手術、以及裝設永久人工肛門，坦納表示自己目前狀態康復良好：「我一共跑了超過20次醫療院所，包括13次家庭醫師和1次急診，過程極度痛苦。我一直想當媽媽，得知可能不孕真的令人心碎」。

坦納透過自己的求診經驗，有感而發呼籲年輕人：「一定要相信自己的身體直覺，覺得不對就要堅持追查，直到找到真正原因」。

值得注意的是，英國癌症研究中心（Cancer Research UK）數據顯示，自1990年代以來，13至24歲年輕族群的腸癌發生率上升了74%。英國青少年癌症信託基金會（Teenage Cancer Trust）服務總監哈丁（Amy Harding）則指出，許多年輕患者面臨延誤確診困難：「癌症雖在年輕人中罕見，但不該因年齡而被排除診斷選項」，這起新聞也喚起民眾對醫療新訊和自身健康的重視。

醫院查不出？女子「買自篩」驗出腸癌，最後裝人工肛門：醫生說太年輕不可能罹癌。圖片來源：pexels

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖流行媒體報導

