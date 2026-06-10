醫院治療餐助康復 部桃教病友「吃對飯」





當疾病來臨，住院病人與家屬最常面臨的困惑之一，就是「到底該怎麼吃」。許多人知道飲食與康復有關，卻不清楚不同疾病的飲食限制，有人住院期間仍習慣吃外食，也有人因擔心營養不足而自行燉補湯品，反而可能因高油、高鹽或食材成分不適合，加重身體負擔。衛生福利部桃園醫院提醒，住院期間若能依醫囑訂購醫院廚房製作的治療餐，不僅有助於疾病控制與體力恢復，也能讓病人和家屬從每天餐點中學習正確飲食方式，成為出院後延續健康生活的重要參考。

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日前因慢性腎衰竭住院的蔡先生分享，過去一聽到低蛋白飲食，就以為只能吃素，餐餐都必須清淡無味，心中十分排斥。這次住院期間，在營養師建議下訂購低蛋白治療餐後，才發現低蛋白飲食並不是完全不能吃肉，而是依照身體需求，適量選擇優質蛋白質，同時搭配足夠熱量與均衡飲食。蔡先生說，原本以為低蛋白餐很難準備，實際吃過後才了解，重點在於食材選擇與份量搭配，透過每天的餐點內容，他和太太都更清楚出院後該如何準備三餐，也更有信心持續執行飲食控制。

衛生福利部桃園醫院營養師陳綉文10日表示，醫院治療餐並不是一般餐點，而是由營養師依據病人疾病狀況與營養需求設計，再由廚房依照標準製作。不同疾病需要不同飲食原則，例如糖尿病病人需要控制醣類份量與均衡搭配，腎臟病病人可能需要低蛋白或限磷、限鉀飲食，高尿酸病人則需留意低普林飲食。透過治療餐安排，能協助病人在住院期間穩定營養狀態，減少不適當飲食造成的額外負擔。

陳綉文指出，許多民眾對醫院餐仍停留在「清淡、無味」的印象，但現在的治療餐已更接近家常菜型態，會運用天然食材調整風味，在少油、少鹽的原則下兼顧美味與營養。對住院病人而言，吃得正確不只是填飽肚子，更是治療的一部分，若能提供足夠熱量與合適營養，有助於維持體力、促進恢復，也能讓後續治療更順利。

陳綉文進一步說明，住院期間訂購治療餐，其實也是一種「邊吃邊學」的飲食教育。病人每天看到的菜色搭配、主食份量、蛋白質來源與口味濃淡，都是最直接的實體範本，讓病人和家屬了解原來自己的疾病可以這樣吃。她建議，家屬可觀察醫院餐點的組合方式，將其作為出院後準備飲食的參考，回家後延續相同原則，避免自行進補或聽信偏方，才能真正把醫院中的營養照護帶回日常生活。

衛生福利部桃園醫院提醒，疾病治療需要醫療團隊與病人共同配合，飲食管理更是康復過程中不可忽視的一環。住院期間若對飲食內容有疑問，可主動向醫師或營養師諮詢，依個人病況選擇合適治療餐，讓每一餐都成為支持康復、建立健康習慣的重要力量。



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