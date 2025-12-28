醫院無醫有前兆 姜冠宇預言2026「醫院人力崩壞元年」

姜冠宇直言，很多醫院醫師高齡化原因，是管理層問題導致年輕醫師出走，而非健保問題。（示意圖：shutterstock／達志）

近年來不少醫護人士示警疾呼，醫院醫師人力高齡化，青壯世代大斷層，希望政府重視人力緊缺的問題。北市聯醫醫師姜冠宇表示，台灣已經進入「醫院無醫」的前兆，明年就是應對高齡化社會、台灣醫院人力崩壞的元年，不過姜冠宇認為這是普遍的咎由自取，「絕對與什麼健保制度沒有關係」。

姜冠宇在臉書粉專分享2起身邊親友被趕離醫院的案例，一是某醫院主任一定要開刀房，其他年輕主治醫師的病人想開刀卻無法安排，最好的門診時間也要讓給主任，年輕醫師氣不過之下，即使家人反對還是出走開業，「寧可自己出來做，也不要給這種主管踐踏」；另一起是醫院主任要求，科內醫師每年都要刊登SCI國際期刊論文，但「第一作者」都要掛上主任名字，讓底下醫師紛紛出走開業，最後醫院成了「一人專科」、沒人要幫忙寫論文。

姜冠宇指出，年輕醫師的活路早已成了出去開業，即使自己開業是紅海市場，年輕醫師還是選擇出走，開發更多醫院沒有的自費項目、逃脫健保，姜冠宇提到，自己過去曾示警，當老醫師值班要做實習醫師的事，護理師與護理主管高層很怕老醫師離開，單位就不能跟過去一樣要求值班醫師隨call隨到，「自己要學著聰明一點，不然老醫師提早走人，沒在管你」。

姜冠宇警告，自己很痛恨惡質主管，「請各家醫院高層管理者自己注意，有沒有不適任的主管還在位置上造成人才流失的，尤其小心那些善於向上管理的中階主管技術性掩蓋問題，放著不處理，你自己也是造成『醫院無醫』的共犯」。

