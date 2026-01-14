醫院照服員荒 台大院長：盼盡速開放外籍人力

為解決護理人力荒，衛福部計畫讓外籍人士擔任醫院照服員，但部分民團反對，擔心外籍語言與專業不足，增加醫療糾紛與照顧疏失。圖為示意。本報資料照片

衛福部向勞動部提案，醫院可聘用外籍人士擔任舊稱「護佐」的照服員，條件為來台工作六年以上，通過照服員訓練，且語言溝通無礙，業務內容僅限於非侵入性照顧服務，如餵食、更衣、處理排泄物等非護理專業工作，預計一一九年增加二千名照護人力。

對於少部分醫護團體持反對意見，台大醫院院長余忠仁則公開呼籲，政府應該儘速開放外籍護佐（照服員），協助打掃病房、餵食病人等一般工作，如此一來，優化護理工作，讓護理師專注發揮專業，減輕庶務負荷，「歐美、日本早已放寬外籍人士擔任醫院照服員，台灣不該停滯不前。」

余忠仁強調，醫院能給的薪資不高，且服務急性住院病人工作型態較為複雜，在聘用醫院照服員上，確實遇到極大困難，很難搶得過長照機構。以台大為例，雖已提升薪資，優化護佐工作內容及照顧模式，但幾乎還是徵不到人。此外，隨著人口老化，照服人力嚴重短缺，但引進外籍人力的討論卻非常緩慢，唯有踏出第一步，才有機會改善整體照護人力缺口日益擴大的窘境。

衛福部長石崇良表示，病人住院期間，護理人員必須負責醫療照顧，有時也提供生活照顧，部分病人家屬則自費聘請看護，壓力沉重。近年來，衛福部推動「住院整合照護計畫」，採共聘制度，多名病人聘請一名照服員，減輕病人及家屬負擔，減少護理人員工作負荷。

衛福部開放外籍照服員至醫院急診病房，希望補足「住院整合照護計畫」所需的人力缺口，石崇良表示，對於外界不同聲音，將與各界持續溝通，盼繼續推動這個很好的政策，減輕家屬經濟負擔，不用為了陪病而請假，並做到幫助醫院管理、提升住院病人照顧品質、減輕護理人員工作負荷等三贏目標。

衛福部照護司副司長陳青梅表示，「住院整合照護計畫」推動初期，將醫院照服員稱為「護理佐理員」，簡稱護佐，這並非正式名稱，現已統一為「醫院照服員」。衛福部已向勞動部提案，盼開放來台工作六年以上照服員至醫院服務，業務內容僅限非侵入性照顧服務，比照現行住院整合計畫內容。

對此，勞動部長洪申翰受訪說，將以本國工作者職業權益、開放需求必要性進行專業評估，相關評估與審查沒有具體時間表，希望衛福部先跟相關工作者團體做好溝通。

