醫院爆滿、幼兒咳不停！印度德里空污惡化 空品超出WTO標準20倍

印度首都德里及周邊地區自十月起持續遭受嚴重有毒霾害侵襲。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 印度首都新德里及周邊地區自十月以來持續遭受嚴重有毒霾害侵襲，空氣品質指數（AQI）長期徘徊在 300—400 之間，超過世衛組織（WTO）建議的上限 20 倍。這場由工業排放、車輛廢氣、農民焚燒稻草及氣候因素共同導致的污染危機，對當地 2,000 萬居民造成威脅，其中兒童因身體仍在發育，成為最大受害者，且各大醫院也湧入大量出現呼吸道症狀的幼童。

由工業排放、車輛廢氣、農民焚燒稻草及氣候因素共同導致的污染危機，對當地 2,000 萬居民造成威脅。 圖：達志影像／美聯社

在新德里附近諾伊達的一間小兒科診所，等候區擠滿了帶著不停打噴嚏、咳嗽甚至呼吸困難的孩子與家長前來就診，多數兒童自十月空氣品質惡化以來反覆生病，診等待時間也較平時更長。小兒科醫師 Shishir Bhatnagar 指出，空氣中的細懸浮微粒 PM2.5 會影響兒童免疫力，因其身體尚在發育，細胞處於學習免疫反應的早期階段。他表示，這類因空污引發的病例在近年激增十倍，平時僅 20%—30% 病患出現相關症狀，污染季節卻飆升至 50%—70% 。

市區多家醫院均面臨因空氣難以呼吸而就診的兒童人潮，31 歲的母親 Khushboo Bharti 回憶起 11 月 13 日晚間，一歲女兒 Samaira 半夜劇烈咳嗽至嘔吐，對外界毫無反應，緊急送醫後被診斷為肺炎，需接受強力類固醇霧化治療並使用氧氣罩兩天。

Samaira 雖已康復，但母親自此處於持續緊繃狀態，孩子任何咳嗽聲都令她恐慌。另一位家長 Gopal 也因兩歲女兒出現胸腔阻塞而前往公立醫院，醫生告知孩子可能需要長期使用吸入器。

多年研究顯示，空污對全球幼童影響極為嚴重，恐導致發育遲緩、免疫力下降與認知能力減弱，劍橋大學近期一項涵蓋近 3,000 萬人的研究更指出，暴露於特定污染物與罹患多種失智症風險增加有關，這些升高的風險促使部分家長考慮搬離新德里，但考量現實條件，遷移並非易事。Bharti 無奈表示，居住在孩子連呼吸都不安全的城市令人絕望，只要有機會必定搬離。

多年研究顯示，空污對全球幼童影響極為嚴重。（圖為嬰兒示意) 圖：新頭殻資料照

新德里政府每年均實施緊急措施，如停止工地施工、禁止污染車輛上路，今年甚至嘗試人工增雨，但均未能真正緩解污染危機。目前當局已採取措施減少兒童接觸污染，包括延後戶外運動課、將小學課程改為混合模式，然而，喀拉拉邦肺科醫師 A. Fathahudeen 指出，擁有相對資源的家庭或能受益，但數十萬出生於工人家庭、居住於路邊或棚屋區的弱勢兒童，卻因長期暴露於高污染環境，肺部承受巨大攻擊，在家中還面臨烹飪燃料、車流等室內污染源，更是雪上加霜。

Fathahudeen 進一步解釋，幼兒時期因未成熟的肺部暴露於空污而造成感染，若未妥善治療，恐導致永久性肺部損害，成年後甚至出現與吸菸者類似的慢性阻塞性肺病。呼籲有能力的家庭應嚴格讓孩子待在室內，確保充分補水，外出時務必佩戴 N95 口罩。

